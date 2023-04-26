Какими россияне видят города будущего?

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Россияне рассказали, каким видят будущее. Центр социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ изучает мнение граждан по поводу будущего, в частности, об использовании новейших технологий в развитии городов. За цифровизацию выступает большинство опрошенных.
Как пишет издание, горожане видят плюсы в удобстве решения бытовых вопросов без больших временных затрат. Речь об использовании различных цифровых сервисов. Хотя ими россияне и так активно пользуются, например, банковскими приложениями или сервисами доставки. 76% респондентов уверены, что существующих сервисов хватает, но 17% думают, что их недостаточно.
Также отмечается, что к плюсам жизни в технологически развитом городе можно отнести удалёнку. Опрошенные уверены, что таким образом можно иначе организовывать рабочие процессы, причём без личного присутствия. Ещё одним преимуществом россияне считают улучшение экологической обстановки — снижается вредное воздействие людей на окружающую среду.
Кроме того, социологи выделили шесть общих признаков, которые должны иметь города будущего. Эти данные основаны на мнении опрошенных.
Часто россияне называли беспилотные или даже «летающие» автомобили. Предполагается, что позже люди будут отказываться от автомобилей в пользу общественного транспорта и каршеринга. В список вошло и развитие биомедицинских технологий. В будущем жители страны надеются увидеть простую и общедоступную медицину.
Надеются люди и на улучшение экологической обстановки в дальнейшем — экологичный сбор мусора, очистка воды, возобновляемая энергия. Готовы россияне и на применение искусственного интеллекта для обеспечения безопасности и для сферы городского хозяйства. Сфера строительства, по их мнению, также должна стать высокотехнологичной.
Как правило, представления россиян основаны на художественных произведениях. В целом же люди выступают за искусственный интеллект, зелёную энергетику и новые виды транспорта.