Какими россияне видят города будущего?

Часто россияне называли беспилотные или даже «летающие» автомобили. Предполагается, что позже люди будут отказываться от автомобилей в пользу общественного транспорта и каршеринга. В список вошло и развитие биомедицинских технологий. В будущем жители страны надеются увидеть простую и общедоступную медицину.