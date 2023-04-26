Фонтан около музея-диорамы в Белгороде оборудуют новой подсветкой спустя пять лет

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В областном центре практически готовы к запуску фонтаны. Сейчас завершаются подготовительные работы. К примеру, фонтан около музея-диорамы оснащают декоративной подсветкой. Последний раз она здесь работала в 2018 году.
В этом году освещение полностью переделали. По итогам фонтан будет подсвечиваться зелёным, жёлтым, красным и белым. Декоративная подсветка будет включаться в 20:00, а выключаться - в 22:00.
Михаил Алейников
Алейников отметил, что дефектовка всех фонтанов проводится после зимы. А летом идут плановые работы: каждые две недели фонтаны моют и чистят, меняют насосное оборудование и при необходимости проводят аварийные работы.
Новые фонтаны («Мальчик с гусём» или возле ЖК «Париж») находятся в хорошем состоянии. Изношенность порядка 20%. Но в целом износ оборудования составляет более 80%.