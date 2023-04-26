Дожди с грозами надвигаются на Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
На Белгородскую область надвигаются грозы и дожди. В четверг, 27 апреля, ночью без существенных осадков. Днём кратковременные дожди. Местами грозы. В тёмное время суток температура опустится до +4…+9 ˚С, а днём воздух прогреется до +17…+22 ˚С.
Ночью в Белгороде до +8 ˚С и без осадков. Днём пройдёт дождь, потеплеет до +20 ˚С. Дождливо будет и в пятницу, 28 апреля. Ночью ожидается +11 ˚С, а в светлое время суток — до +16 ˚С.
Дождливыми в областном центре будут выходные. В субботу, 29 апреля, похолодает. Ночью до +7 ˚С, а днём до +12 ˚С. В воскресенье дожди, +6 ˚С ночью и до +13 ˚С в дневное время.