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Дожди с грозами надвигаются на Белгородскую область

26 апреля 2023, 14:56
Фото: 1MI
27 апреля в регионе будет тепло. Днём ожидается до +22 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

На Белгородскую область надвигаются грозы и дожди. В четверг, 27 апреля, ночью без существенных осадков. Днём кратковременные дожди. Местами грозы. В тёмное время суток температура опустится до +4…+9 ˚С, а днём воздух прогреется до +17…+22 ˚С.

Ночью в Белгороде до +8 ˚С и без осадков. Днём пройдёт дождь, потеплеет до +20 ˚С. Дождливо будет и в пятницу, 28 апреля. Ночью ожидается +11 ˚С, а в светлое время суток — до +16 ˚С.

Дождливыми в областном центре будут выходные. В субботу, 29 апреля, похолодает. Ночью до +7 ˚С, а днём до +12 ˚С. В воскресенье дожди, +6 ˚С ночью и до +13 ˚С в дневное время.

Тепло и без осадков: какую погоду обещают белгородцам во вторник
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Гроза#Дожди#Тепло
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