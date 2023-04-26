Дожди с грозами надвигаются на Белгородскую область

Ночью в Белгороде до +8 ˚С и без осадков. Днём пройдёт дождь, потеплеет до +20 ˚С. Дождливо будет и в пятницу, 28 апреля. Ночью ожидается +11 ˚С, а в светлое время суток — до +16 ˚С.