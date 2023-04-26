Депутаты Белгорода согласовали установку шести мемориальных досок

В ходе сессии горсовета Белгорода депутаты признали законными мемориальные доски в честь Героев Советского Союза Ивана Кожемякина и Андрея Черникова на улице Сумской, Григория Добрунова и Ивана Гнездилова на улице Николая Чумичова. Также узаконили доски в память об Александре Журавлёве, который был награждён орденом Мужества посмертно, и Антоне Копейкине, Герое России, который погиб при исполнении спецзадания. Расходы на содержание мемориальных досок возложены на городской бюджет.