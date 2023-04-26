Депутаты Белгорода согласовали установку шести мемориальных досок

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В ходе сессии горсовета Белгорода депутаты признали законными мемориальные доски в честь Героев Советского Союза Ивана Кожемякина и Андрея Черникова на улице Сумской, Григория Добрунова и Ивана Гнездилова на улице Николая Чумичова. Также узаконили доски в память об Александре Журавлёве, который был награждён орденом Мужества посмертно, и Антоне Копейкине, Герое России, который погиб при исполнении спецзадания. Расходы на содержание мемориальных досок возложены на городской бюджет.
Кроме того, депутаты согласовали установку бюста Юрия Чумака, героя РФ, погибшего при исполнении воинского долга. За бюст Чумака ответственность будет нести педколледж.
Напомним, что в Белгороде также узаконили памятник Есенину в Есенинском сквере. Содержанием памятника будет заниматься город.