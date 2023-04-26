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Депутата горсовета наградят медалью «За заслуги перед городом Белгородом»

26 апреля 2023, 13:13
Фото: 1MI
Решение о награждении Николая Ряпухина приняли во время сессии горсовета.

Депутат горсовета Белгорода, директор ООО «Мостдорстрой» Николай Ряпухин получит медаль «За заслуги перед городом Белгородом» II степени.

Ряпухина наградят за многолетнюю работу, личный вклад в развитие города и в связи с 60-летием со дня рождения. Решение поддержали депутаты во время сессии горсовета.

Напомним, что ранее глава белгородского минздрава Андрей Иконников получил награду «За укрепление боевого содружества». Медалью награждают военных и гражданских за укрепление боевого содружества и военного сотрудничества с союзными государствами, а также за содействие в решении задач, возложенных на армию.

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#Награда#Медаль#Депутаты Белгорода#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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