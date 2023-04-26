Депутата горсовета наградят медалью «За заслуги перед городом Белгородом»

Напомним, что ранее глава белгородского минздрава Андрей Иконников получил награду «За укрепление боевого содружества». Медалью награждают военных и гражданских за укрепление боевого содружества и военного сотрудничества с союзными государствами, а также за содействие в решении задач, возложенных на армию.