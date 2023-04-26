Депутата горсовета наградят медалью «За заслуги перед городом Белгородом»

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Депутат горсовета Белгорода, директор ООО «Мостдорстрой» Николай Ряпухин получит медаль «За заслуги перед городом Белгородом» II степени.
Ряпухина наградят за многолетнюю работу, личный вклад в развитие города и в связи с 60-летием со дня рождения. Решение поддержали депутаты во время сессии горсовета.
Напомним, что ранее глава белгородского минздрава Андрей Иконников получил награду «За укрепление боевого содружества». Медалью награждают военных и гражданских за укрепление боевого содружества и военного сотрудничества с союзными государствами, а также за содействие в решении задач, возложенных на армию.