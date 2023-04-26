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Что ожидает белгородцев на новом фестивале «Река в цвету»

26 апреля 2023, 12:15
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода

Фестиваль «Река в цвету» стартует в Белгороде 29 апреля

С 29 апреля по 1 мая в областном центре пройдёт фестиваль «Река в цвету». В это время белгородцы и гости города смогут посмотреть на множество тюльпанов и необычных арт-объектов. Как проведут фестиваль, рассказали в мэрии.

В течение трёх дней в областном центре будут проводить фестиваль «Река в цвету». Белгородцам и гостям города покажут множество тюльпанов, необычных арт-инсталляций и растений, которые украсят парк Победы, набережную Везёлки и водную гладь реки.

На Везёлке установят понтонную сцену, где выступят творческие коллективы. 29 апреля в 19:00 на сцене пройдёт спектакль Детского музыкального театра школы искусств №1 «Каштанка». На 30 апреля запланирован спектакль театральной студии «Зеркало» из Яковлевского горокруга «Не всё коту Масленица».

1 мая на этой же площадке пройдёт театрализованная концертная программа «Культура и искусство 30–40-х годов». 30-е годы станут основной темой трёх праздничных дней.

Праздничные мероприятия проведут в парке «Котофей». Его разделят на несколько локаций. В палаточном лагере воссоздадут атмосферу туристических походов — там научат разжигать костёр и устанавливать палатку.

Второй локацией станет игровая зона, где проведут народные игры. Для малышей обустроят «Песочный городок», а для детей постарше и взрослых — «Верёвочный городок».

Также в программу включили мастер-классы, игры, кукольные спектакли, конкурс детского дефиле, театрализованный показ мод 30–40-х годов. Кроме того, состоится конкурс юных флористов «Цветы весны». А в последний день фестиваля проведут выставку кораблей, которые затем пустят в воду.

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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Город#Белгород#Белгородская область#Фестиваль#Цветы#Выставка#Парк#Река в цвету
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