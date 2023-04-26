Что ожидает белгородцев на новом фестивале «Река в цвету»

Фестиваль «Река в цвету» стартует в Белгороде 29 апреля

С 29 апреля по 1 мая в областном центре пройдёт фестиваль «Река в цвету». В это время белгородцы и гости города смогут посмотреть на множество тюльпанов и необычных арт-объектов. Как проведут фестиваль, рассказали в мэрии.

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