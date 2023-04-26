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Частные дома пострадали в результате обстрела Белгородской области

26 апреля 2023, 10:25
Фото: Bel.ru

Гладков сообщил о последствиях нового обстрела Белгородской области

Повреждения зафиксировали в двух домах. На место выехали аварийные и оперативные службы, заявил губернатор.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию о том, что посёлок Красное в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ 26 апреля. В результате происшествия есть повреждения в двух частных домах. В них выбиты окна, пострадали фасады и заборы.

На место обстрела выехали аварийные и оперативные службы.

Об обстреле стало известно после полудня. Отметим, что Красное с начала спецоперации не раз попадало под огонь ВСУ.

С начала недели зафиксировали несколько разрушений в результате обстрелов. В хуторе Мухин пострадали два дома, хозпостройка и авто. В Ясных Зорях повреждения получило в том числе здание предприятия. В Ленинском пострадали два дома, а в Черемошном из-за обстрела без света на время остались пять сёл. 

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