Частные дома пострадали в результате обстрела Белгородской области

С начала недели зафиксировали несколько разрушений в результате обстрелов. В хуторе Мухин пострадали два дома, хозпостройка и авто. В Ясных Зорях повреждения получило в том числе здание предприятия. В Ленинском пострадали два дома, а в Черемошном из-за обстрела без света на время остались пять сёл.