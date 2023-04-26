Больше половины пострадавших от обстрелов бизнесменов - из Шебекинского горокруга

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Как отметил заместитель начальника департамента промышленности и предпринимательства минэкономразвития и промышленности Белгородской области Владимир Зябрев, с сегодняшнего дня, 26 апреля, ведомство начало приём заявок на компенсацию ущерба пострадавшим предпринимателям. Поддержка оказывается в виде гранта на восстановление деятельности.
Зябрев отметил, что в основном пострадали предприниматели, чей бизнес находится в Белгородском районе и Шебекинском горокруге (50-60%). Всего в реестр попали 100 субъектов. Из них 37 захотели подать заявки в ближайшее время. Ещё около 30 заявок ожидается во втором этапе отбора, который состоится с 10 по 20 мая. После этого ведомство продолжит работу до 15 декабря по мере поступления заявок.
Есть нюансы по подбору документов, которые связаны с оценочными процедурами. Они должны быть сопровождены подтверждением оценочной компании. Поэтому часть предпринимателей приходят в первый отбор, а часть — проводят оценочную процедуру и приходят во втором отборе.
Владимир Зябрев
Зябрев также отметил, что в части компенсации ущерба есть определённая градация:
Такая градация связана с тем, чтобы мы могли те средства, которые доведены до Белгородской области с федерального уровня, пролонгировать на удовлетворение максимального количества потерпевших. Всё это согласовано на федеральном уровне. В настоящее время Белгородской области на компенсацию ущерба доведён лимит в размере 696 млн рублей. С учётом уровня областного финансирования всего 703 млн рублей будет направлено на поддержку.
Владимир Зябрев
Предпринимателям помимо оценки и заявления, необходимо предоставить акт муниципального обследования и постановление Следственного комитета о возбуждении уголовного дела или признании стороны потерпевшей.
Это основные документы. Остальные — формальные, которые связаны с деятельностью предприятия.
Владимир Зябрев
Первые перечисления средств по компенсациям планируют осуществить после 10 мая.