Больше половины пострадавших от обстрелов бизнесменов - из Шебекинского горокруга

Зябрев отметил, что в основном пострадали предприниматели, чей бизнес находится в Белгородском районе и Шебекинском горокруге (50-60%). Всего в реестр попали 100 субъектов. Из них 37 захотели подать заявки в ближайшее время. Ещё около 30 заявок ожидается во втором этапе отбора, который состоится с 10 по 20 мая. После этого ведомство продолжит работу до 15 декабря по мере поступления заявок.