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Больше половины пострадавших от обстрелов бизнесменов - из Шебекинского горокруга

26 апреля 2023, 13:36
Фото: Bel.ru

Власти назвали районы с наибольшим числом пострадавших от обстрелов бизнесменов

Белгородские предприниматели начали подавать заявки на компенсацию ущерба, который был причинён в результате обстрела ВСУ. В основном пострадали те, чей бизнес находится в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.
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СВО

Как отметил заместитель начальника департамента промышленности и предпринимательства минэкономразвития и промышленности Белгородской области Владимир Зябрев, с сегодняшнего дня, 26 апреля, ведомство начало приём заявок на компенсацию ущерба пострадавшим предпринимателям. Поддержка оказывается в виде гранта на восстановление деятельности.

Зябрев отметил, что в основном пострадали предприниматели, чей бизнес находится в Белгородском районе и Шебекинском горокруге (50-60%). Всего в реестр попали 100 субъектов. Из них 37 захотели подать заявки в ближайшее время. Ещё около 30 заявок ожидается во втором этапе отбора, который состоится с 10 по 20 мая. После этого ведомство продолжит работу до 15 декабря по мере поступления заявок.

Есть нюансы по подбору документов, которые связаны с оценочными процедурами. Они должны быть сопровождены подтверждением оценочной компании. Поэтому часть предпринимателей приходят в первый отбор, а часть — проводят оценочную процедуру и приходят во втором отборе.
Владимир Зябрев

Зябрев также отметил, что в части компенсации ущерба есть определённая градация:

  1. для участников отбора, у которых отсутствует доступ к имуществу, используемому для ведения предпринимательской деятельности, — не более 500 тыс. рублей;
  2. для участников отбора, имеющих доступ к имуществу, используемому для ведения предпринимательской деятельности:
  • при сумме ущерба до 1 млн рублей — в размере 100% от суммы ущерба;
  • при сумме ущерба от 1 млн рублей до 5 млн рублей — в размере 70% от суммы ущерба, но не менее 1 млн рублей;
  • при сумме ущерба от 5 млн рублей до 10 млн рублей — в размере 60% от суммы ущерба, но не менее 3,5 млн рублей;
  • при сумме ущерба от 10 млн рублей до 100 млн рублей — в размере 50% от суммы ущерба, но не менее 6 млн рублей;
  • при сумме ущерба более 100 млн рублей — в размере 40% от суммы ущерба, но не менее 50 млн и не более 100 млн рублей.
Такая градация связана с тем, чтобы мы могли те средства, которые доведены до Белгородской области с федерального уровня, пролонгировать на удовлетворение максимального количества потерпевших. Всё это согласовано на федеральном уровне. В настоящее время Белгородской области на компенсацию ущерба доведён лимит в размере 696 млн рублей. С учётом уровня областного финансирования всего 703 млн рублей будет направлено на поддержку.
Владимир Зябрев

Предпринимателям помимо оценки и заявления, необходимо предоставить акт муниципального обследования и постановление Следственного комитета о возбуждении уголовного дела или признании стороны потерпевшей.

Это основные документы. Остальные — формальные, которые связаны с деятельностью предприятия.
Владимир Зябрев

Первые перечисления средств по компенсациям планируют осуществить после 10 мая.

Не все предприниматели приняли помощь для восстановления бизнеса после обстрелов
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#Кристина Семенчук#Предприниматели#Компенсация#Грант#Средства#ВСУ#СВО#Экономика#Шебекинский горокруг#Белгородская область
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