Бесплатно привить питомца от бешенства в Белгороде можно будет в мобильном пункте

В Белгороде начинают работу мобильные пункты вакцинации животных от бешенства

Управление ветеринарии Белгородской области напоминает, что делать прививки от бешенства животным необходимо ежегодно. Это можно сделать бесплатно в ветлечебницах и мобильных пунктах, которые будут работать по определённому графику.