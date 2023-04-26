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Бесплатно привить питомца от бешенства в Белгороде можно будет в мобильном пункте

26 апреля 2023, 15:31
Фото: 1MI

В Белгороде начинают работу мобильные пункты вакцинации животных от бешенства

Управление ветеринарии Белгородской области напоминает, что делать прививки от бешенства животным необходимо ежегодно. Это можно сделать бесплатно в ветлечебницах и мобильных пунктах, которые будут работать по определённому графику.

Привить животных от бешенства можно бесплатно в ветеринарных лечебницах, пунктах областной госветслужбы каждую пятницу в течение рабочего дня. Помимо этого, работают мобильные пункты бесплатной вакцинации. Бригады будут выезжать по согласованным адресам в определённые даты.

Так, в Белгороде 28 апреля мобильный пункт будет работать на ул. 8 Марта, 170 (парковка возле церкви). Помимо этого, в графике есть ещё несколько адресов:

  • 3 мая — ул. Песчаная, 30;
  • 10 мая — ул. Дружбы, 29;
  • 17 мая — ул. Сосновая, 12а (парковка);
  • 24 мая — 2-й Красноармейский переулок (перекресток);
  • 30 мая — 2-й Индустриальный переулок, 1.

Время работы мобильных пунктов — с 18:00 до 20:00.

Полный график можно найти на сайте управления ветеринарии. В ведомстве подчеркнули, что вакцинацию готовы провести при наличии ветпаспорта животного.

С начала года в Белгородской области выявили более 10 случаев бешенства. В последний раз заражённое животное обнаружили в Старом Осколе.

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#Анастасия Афанасенко#Вакцинация#Бешенство#Мобильный пункт#Прививка#Животные#Питомцы#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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