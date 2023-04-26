Бесплатно привить питомца от бешенства в Белгороде можно будет в мобильном пункте

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Привить животных от бешенства можно бесплатно в ветеринарных лечебницах, пунктах областной госветслужбы каждую пятницу в течение рабочего дня. Помимо этого, работают мобильные пункты бесплатной вакцинации. Бригады будут выезжать по согласованным адресам в определённые даты.
Так, в Белгороде 28 апреля мобильный пункт будет работать на ул. 8 Марта, 170 (парковка возле церкви). Помимо этого, в графике есть ещё несколько адресов:
Время работы мобильных пунктов — с 18:00 до 20:00.
Полный график можно найти на сайте управления ветеринарии. В ведомстве подчеркнули, что вакцинацию готовы провести при наличии ветпаспорта животного.
С начала года в Белгородской области выявили более 10 случаев бешенства. В последний раз заражённое животное обнаружили в Старом Осколе.