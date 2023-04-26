Белгородца возмутило состояние братской могилы в селе Карташёвка

Мужчина узнал, что трёхметровую скульптуру заменили, но отлили её из меди, хотя первоначальная скульптура была отлита из бронзы. Также там заменили плиты и выполнили мелкий ремонт. Но белгородца результат не устроил: он поинтересовался у губернатора, «как могли принять такую халтуру».