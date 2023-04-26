Белгородца возмутило состояние братской могилы в селе Карташёвка

Posted Сегодня, 21:33
Published Сегодня, 21:33
Modified Сегодня, 21:35
Updated Сегодня, 21:35
В вечернем прямом эфире к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился один из неравнодушных местных жителей. Белгородца возмутила реконструкция памятника и состояние братской могилы в селе Карташёвка.
Мужчина узнал, что трёхметровую скульптуру заменили, но отлили её из меди, хотя первоначальная скульптура была отлита из бронзы. Также там заменили плиты и выполнили мелкий ремонт. Но белгородца результат не устроил: он поинтересовался у губернатора, «как могли принять такую халтуру».
Глава региона пообещал разобраться в этом вопросе.
Не успею в ближайшее время сам туда приехать. Начальника контрольного управления вместе с начальником управления по охране памятников туда направлю. Посмотрим, какой объём был запланирован и какой выполнен. Будем делать всё, что в наших силах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области