Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:33

Published Сегодня, 21:33

Modified Сегодня, 21:35

Updated Сегодня, 21:35

Изображение материала

Белгородца возмутило состояние братской могилы в селе Карташёвка

25 апреля 2023, 21:33
Фото: proh-library.bel31.ru
Местному жителю не понравился результат реконструкции: по его мнению, ремонт сделали некачественный и недостаточный. Вячеслав Гладков пообещал выяснить, что было сделано не так.

В вечернем прямом эфире к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился один из неравнодушных местных жителей. Белгородца возмутила реконструкция памятника и состояние братской могилы в селе Карташёвка.

Мужчина узнал, что трёхметровую скульптуру заменили, но отлили её из меди, хотя первоначальная скульптура была отлита из бронзы. Также там заменили плиты и выполнили мелкий ремонт. Но белгородца результат не устроил: он поинтересовался у губернатора, «как могли принять такую халтуру».

Глава региона пообещал разобраться в этом вопросе.

Не успею в ближайшее время сам туда приехать. Начальника контрольного управления вместе с начальником управления по охране памятников туда направлю. Посмотрим, какой объём был запланирован и какой выполнен. Будем делать всё, что в наших силах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В первых числах мая в Белгороде завершится реконструкция 41 памятника воинской славы
Узнать подробнее
Читайте также:
«Пусть его снесут»: белгородцы предложили вместо фонтана установить памятник бойцамВ Белгороде насчитали 17 самовольно установленных памятниковУстановленный с проблемами памятник Есенину в Белгороде решили узаконить
#Александра Склярова#Памятник#Реконструкция#Культура#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Мир и свобода слова: что значит для белгородцев георгиевская лента
Сегодня, 15:31
Следователи разыскивают безвестно исчезнувшего 16-летнего старооскольца
Сегодня, 16:25
В Белгороде приступили к капремонту пострадавшего от взрыва дома
Сегодня, 16:47
Третий обстрел за сутки: ВСУ атаковали белгородский хутор
Сегодня, 15:15
«Бог отвёл беду»: белгородец рассказал о падении боеприпаса на Шаландина
Сегодня, 14:26
Белгородцы больше не смогут увиливать от оплаты парковки
Сегодня, 13:53