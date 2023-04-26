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Белгородца убило ковшом экскаватора на стройплощадке

26 апреля 2023, 08:33
Фото: Telegram-канал СУ СК по Белгородской области
Мужчина получил удар ковшом экскаватора по голове. Из-за травмы рабочий скончался на месте происшествия, сообщили в региональном СУ СК.

В Старооскольском городском округе при монтаже канализации погиб рабочий. 38-летний мужчина получил удар ковшом экскаватора по голове и скончался от полученной травмы. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Как считает следствие, 62-летний подозреваемый не заключил трудовой договор и по устной договорённости на экскаваторе выполнял работы по монтажу системы водоотведения. Работы проводились на стройке в селе Незнамово.

18 апреля подозреваемый занимался монтажом канализационных бетонных колец. В работах принимал участие и 38-летний потерпевший. Он получил удар по голове ковшом и умер из-за травмы.

В СК продолжают расследование уголовного дела.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старооскольский горокруг#Происшествия#Гибель рабочего#Следствие#Ковш#Экскаватор#Новости Старого Оскола
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