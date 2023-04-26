Белгородца убило ковшом экскаватора на стройплощадке

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В Старооскольском городском округе при монтаже канализации погиб рабочий. 38-летний мужчина получил удар ковшом экскаватора по голове и скончался от полученной травмы. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Как считает следствие, 62-летний подозреваемый не заключил трудовой договор и по устной договорённости на экскаваторе выполнял работы по монтажу системы водоотведения. Работы проводились на стройке в селе Незнамово.
18 апреля подозреваемый занимался монтажом канализационных бетонных колец. В работах принимал участие и 38-летний потерпевший. Он получил удар по голове ковшом и умер из-за травмы.
В СК продолжают расследование уголовного дела.