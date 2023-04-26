Белгородские силовики задержали жителя Твери, планировавшего перейти на сторону ВСУ

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Жителя Твери 2003 года рождения задержали белгородские силовики. Молодой человек хотел участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил РФ. Для этого он планировал пересечь границу с Украиной в обход пунктов пропуска.
Сообщается, что житель Твери хотел вступить в украинское вооружённое формирование «Легион „Свобода России“»*. Для подтверждения готовности к совершению преступления против ВС РФ парень планировал поджечь военкомат в одном из городов в центральной части страны. После этого он должен был выслать видеоотчёт представителям запрещённого формирования.
Возбуждено уголовное дело за госизмену (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Подозреваемого заключили под стражу, расследование продолжается.
Ранее за госизмену осудили жителя столицы. Он тоже собирался вступить в запрещённое формирование. Москвича приговорили к 4,5 года колонии и штрафу.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.