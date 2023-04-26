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Белгородские силовики задержали жителя Твери, планировавшего перейти на сторону ВСУ

26 апреля 2023, 12:58
Фото: 1MI
Молодой человек 2003 г. р. хотел пересечь границу в обход пунктов пропуска. В региональном управлении ФСБ также сообщили, что парень также планировал поджечь военкомат в одном из городов центральной части страны, а после отправить видеоотчёт представителям запрещённой организации.
Сюжет
ФСБ

Жителя Твери 2003 года рождения задержали белгородские силовики. Молодой человек хотел участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил РФ. Для этого он планировал пересечь границу с Украиной в обход пунктов пропуска.

Сообщается, что житель Твери хотел вступить в украинское вооружённое формирование «Легион „Свобода России“»*. Для подтверждения готовности к совершению преступления против ВС РФ парень планировал поджечь военкомат в одном из городов в центральной части страны. После этого он должен был выслать видеоотчёт представителям запрещённого формирования.

Возбуждено уголовное дело за госизмену (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Подозреваемого заключили под стражу, расследование продолжается.

Ранее за госизмену осудили жителя столицы. Он тоже собирался вступить в запрещённое формирование. Москвича приговорили к 4,5 года колонии и штрафу.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

В белгородской ФСБ сообщили новые подробности дела против москвича о госизмене
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#Госизмена#ВС РФ#Поджог#ФСБ#Военкомат#Задержание#Госграница#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Тверь
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