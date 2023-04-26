Белгородские силовики задержали жителя Твери, планировавшего перейти на сторону ВСУ

Сообщается, что житель Твери хотел вступить в украинское вооружённое формирование «Легион „Свобода России“»*. Для подтверждения готовности к совершению преступления против ВС РФ парень планировал поджечь военкомат в одном из городов в центральной части страны. После этого он должен был выслать видеоотчёт представителям запрещённого формирования.