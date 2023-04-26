Белгородские детсады готовятся к проведению выпускных

В детских садах Белгородского района в этом году традиционные выпускные пройдут в очном формате, и учреждения активно готовятся к праздничным мероприятиям. Об этом в ходе прямого эфира 26 апреля сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.

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