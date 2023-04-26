Белгородские детсады готовятся к проведению выпускных

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
«Сейчас детские сады работают в дежурном режиме. Хотелось бы уточнить, будут ли разрешены выпускные? Все-таки хочется, чтобы у деток осталась какая-то память», — с таким сообщением обратилась к главе района местная жительница Екатерина.
Владимир Перцев ответил, что в детсадах Белгородского района выпускные утренники однозначно будут, как и всегда. И детские сады к ним готовятся.
«Поэтому готовьтесь, отрабатывайте данный вопрос с администрацией детского садика».
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, в детсадах Белгорода летом будут работать дежурные группы для выпускников. График их работы опубликуют позднее.