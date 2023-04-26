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Белгородские детсады готовятся к проведению выпускных

26 апреля 2023, 19:39
Фото: 1MI
В детских садах Белгородского района в этом году традиционные выпускные пройдут в очном формате, и учреждения активно готовятся к праздничным мероприятиям. Об этом в ходе прямого эфира 26 апреля сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.
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Дети

«Сейчас детские сады работают в дежурном режиме. Хотелось бы уточнить, будут ли разрешены выпускные? Все-таки хочется, чтобы у деток осталась какая-то память», — с таким сообщением обратилась к главе района местная жительница Екатерина.

Владимир Перцев ответил, что в детсадах Белгородского района выпускные утренники однозначно будут, как и всегда. И детские сады к ним готовятся.

«Поэтому готовьтесь, отрабатывайте данный вопрос с администрацией детского садика».
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, в детсадах Белгорода летом будут работать дежурные группы для выпускников. График их работы опубликуют позднее.

Будут ли в Белгороде работать дежурные группы для выпускников детсадов?
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#Артем Черненко#Детсад#Выпускной#Белгородский район#Владимир перцев#Дети#Общество
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