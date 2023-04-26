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Белгородец попал под уголовное дело за оправдание авиаударов ВСУ по нефтебазе

26 апреля 2023, 08:12
Фото: 1MI
Преступную деятельность жителя областного центра пресекли. Комментарии с оправданием терроризма фигурант уголовного дела оставил в соцсети, сообщили в региональном УФСБ.

Белгородец оправдывал действия ВСУ. Речь о нанесении авиаударов по нефтебазе в 2022 году. Преступную деятельность жителя Белгорода пресекли. Подобные комментарии он писал под роликом в соцсети.

Правоохранители заметили в группе «ВКонтакте» комментарии, оправдывающие действия террористического характера. Доступны записи были неограниченному кругу лиц.

В частности, фигурант написал оправдывающие терроризм комментарии под видеороликом об атаке ВСУ вертолётами по нефтебазе в Белгороде. Произошло это 1 апреля прошлого года.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Уголовное дело#Происшествия#Комментарии#Оправдание терроризма#Уфсб#Нефтебаза#Атака ВСУ
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