Белгородец попал под уголовное дело за оправдание авиаударов ВСУ по нефтебазе

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Белгородец оправдывал действия ВСУ. Речь о нанесении авиаударов по нефтебазе в 2022 году. Преступную деятельность жителя Белгорода пресекли. Подобные комментарии он писал под роликом в соцсети.
Правоохранители заметили в группе «ВКонтакте» комментарии, оправдывающие действия террористического характера. Доступны записи были неограниченному кругу лиц.
В частности, фигурант написал оправдывающие терроризм комментарии под видеороликом об атаке ВСУ вертолётами по нефтебазе в Белгороде. Произошло это 1 апреля прошлого года.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.