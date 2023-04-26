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Белгородэнерго увеличило финансирование природоохранных мероприятий

26 апреля 2023, 11:36
Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»
В 2023 году на реализацию программы обеспечения экологической безопасности филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» направил свыше 7 млн рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Основные средства пойдут на проведение производственного экологического контроля, измерение уровней шума и электромагнитных полей, передачу отходов специализированным организациям на утилизацию, обезвреживание, размещение, очистку сточных вод, а также мероприятия по обеспечению безопасности животного мира.

В частности, для защиты птиц от воздействия электрического тока в этом году на воздушных линиях электропередачи в местах гнездования аистов планируется установить 235 заградительных устройств, которые не позволят пернатым вить гнезда на опорах, подвергая себя и потомство опасности.

Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»

Кроме этого, минимизировать риск травмирования птиц поможет использование самонесущего изолированного провода. В этом году с его применением будет построено и реконструировано свыше 260 км линий электропередачи.

«Работа по производственному экологическому контролю за соблюдением нормативов качества воздуха, химического состава сточных вод, почв, защите животного мира ведется регулярно, — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ Антон Герасимов. — Это является важной частью экологической политики компании».

Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»
#Алина Харина#Белгородэнерго#Общество#Белгородская область
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