Всероссийский субботник анонсировали в Белгороде

Привести в порядок планируется дворы и общественные пространства, которые ранее благоустроили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Речь о Пушкинской аллее на проспекте Ватутина и дворах на 5 Августа, Щорса, переулке 1-м Мичуринском, Костюкова.