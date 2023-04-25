Всероссийский субботник анонсировали в Белгороде

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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В Белгороде 26 апреля проведут всероссийский субботник. В связи с этим горожан приглашают принять участие в уборке дворовых территорий и общественных пространств.
Привести в порядок планируется дворы и общественные пространства, которые ранее благоустроили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Речь о Пушкинской аллее на проспекте Ватутина и дворах на 5 Августа, Щорса, переулке 1-м Мичуринском, Костюкова.
Уборку на прилегающих пространствах будут проводить предприятия и организации. Также горожан зовут на субботник в Армячьем логу и Архиерейской роще.