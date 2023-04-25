Врачи в Белгороде вытащили пулю из бьющегося сердца военнослужащего

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Белгородские медики провели сложную операцию и вытащили пулю из бьющегося сердца военнослужащего. Теперь 28-летний мобилизованный находится на реабилитации в Московской области и уже идёт на поправку.
Боец получил ранение в плечо пулей со смещённым центром тяжести. Врачи пояснили, что она срикошетила. Вероятно, именно так она и добралась до сердца. Шанс на выживание в таких случаях низкий.
Произошло всё это в Херсонской области. Военного решили увезти в Белгород. В областной центр боец попал спустя два дня после получения ранения. При этом мужчина чувствовал себя хорошо.
Однако спустя время состояние бойца начало ухудшаться, поэтому из военного госпиталя его доставили в кардиохирургический центр. Пулю обнаружили в левом предсердии. Без проблем не обошлось: чтобы найти пулю, хирургам пришлось потрудиться. Завершилась операция успехом.
С начала СВО врачи центра при областной больнице провели операции 11 пациентам с осколочными и пулевыми ранениями сердца