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Врачи в Белгороде вытащили пулю из бьющегося сердца военнослужащего

25 апреля 2023, 09:29
Фото: скриншот из видео
Белгородские медики провели сложную операцию и спасли жизнь мобилизованного из Красноярского края. 28-летний мужчина проходит реабилитацию в Подмосковье. Подробности рассказали в сюжете ГТРК «Белгород».
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СВО

Белгородские медики провели сложную операцию и вытащили пулю из бьющегося сердца военнослужащего. Теперь 28-летний мобилизованный находится на реабилитации в Московской области и уже идёт на поправку.

Боец получил ранение в плечо пулей со смещённым центром тяжести. Врачи пояснили, что она срикошетила. Вероятно, именно так она и добралась до сердца. Шанс на выживание в таких случаях низкий.

Произошло всё это в Херсонской области. Военного решили увезти в Белгород. В областной центр боец попал спустя два дня после получения ранения. При этом мужчина чувствовал себя хорошо.

Однако спустя время состояние бойца начало ухудшаться, поэтому из военного госпиталя его доставили в кардиохирургический центр. Пулю обнаружили в левом предсердии. Без проблем не обошлось: чтобы найти пулю, хирургам пришлось потрудиться. Завершилась операция успехом.

С начала СВО врачи центра при областной больнице провели операции 11 пациентам с осколочными и пулевыми ранениями сердца

Видео: ГТРК «Белгород»
Белгородского мобилизованного доставили из Донецка в больницу для срочной операции
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