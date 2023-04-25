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Видео общественных слушаний без общественности в Белгороде попало в Сеть

25 апреля 2023, 12:03
Фото: 1MI
В зале присутствовали депутаты горсовета и несколько заинтересованных граждан. Во время общественных слушаний обсуждали нанесение муралов, требования к установке кондиционеров и парковку для инвалидов. Видео опубликовал урбанист Владимир Титов.

На своей странице в соцсети урбанист Владимир Титов опубликовал видео, на котором видно пустой зал, где состоялись общественные слушания. Кроме депутатов горсовета и нескольких заинтересованных граждан, больше людей не было.

Общественные слушания без общественности. Очень странная логика организовывать общественно важные встречи днём среди недели. Эта особенность установления времени проведения общественных слушаний в период, когда большинство работает, неоднократно поднималась, но всегда оставалась без внятного ответа.
Подпись к видео Владимира Титова
Видео: Владимир Титов

По данным Титова, во время слушаний обсуждали требования к нанесению муралов, надписей, трафаретов, рисунков, стикеров на фасады или ограждения многоквартирных домов, нежилых зданий, строений и сооружений в Белгороде. Также рассмотрели вопрос введения понятия настенные световых (несветовых) коробов, которые размещаются, прежде всего, на фасадах крупных ТЦ.

Среди тем также была установка дополнительных требований к размещению кондиционеров, расширение перечня ограждающих конструкций и установка норм об обязательности исполнения всех требований к стоянкам (парковкам) транспортных средств инвалидов.    

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