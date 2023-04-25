Видео общественных слушаний без общественности в Белгороде попало в Сеть

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
На своей странице в соцсети урбанист Владимир Титов опубликовал видео, на котором видно пустой зал, где состоялись общественные слушания. Кроме депутатов горсовета и нескольких заинтересованных граждан, больше людей не было.
Общественные слушания без общественности. Очень странная логика организовывать общественно важные встречи днём среди недели. Эта особенность установления времени проведения общественных слушаний в период, когда большинство работает, неоднократно поднималась, но всегда оставалась без внятного ответа.
Подпись к видео Владимира Титова
По данным Титова, во время слушаний обсуждали требования к нанесению муралов, надписей, трафаретов, рисунков, стикеров на фасады или ограждения многоквартирных домов, нежилых зданий, строений и сооружений в Белгороде. Также рассмотрели вопрос введения понятия настенные световых (несветовых) коробов, которые размещаются, прежде всего, на фасадах крупных ТЦ.
Среди тем также была установка дополнительных требований к размещению кондиционеров, расширение перечня ограждающих конструкций и установка норм об обязательности исполнения всех требований к стоянкам (парковкам) транспортных средств инвалидов.