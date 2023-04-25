Видео общественных слушаний без общественности в Белгороде попало в Сеть

По данным Титова, во время слушаний обсуждали требования к нанесению муралов, надписей, трафаретов, рисунков, стикеров на фасады или ограждения многоквартирных домов, нежилых зданий, строений и сооружений в Белгороде. Также рассмотрели вопрос введения понятия настенные световых (несветовых) коробов, которые размещаются, прежде всего, на фасадах крупных ТЦ.