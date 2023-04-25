В первых числах мая в Белгороде завершится реконструкция 41 памятника воинской славы

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:35
В Белгороде стартовали восстановительные работы на 41 памятнике воинской славы. Завершить реконструкцию планируется уже в первых числах мая.
О восстановлении некоторых из памятников на своей странице в соцсетях сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. Так, в настоящий момент масштабные работы идут на Братской могиле и Мемориальном комплексе на улице Широкая.
Подрядчик меняет мраморные плиты, обновляет скульптуру. Посмотрел, какие материалы используются. Важно, чтобы они были высочайшего качества. Оценил готовность к проведению ремонта Братской могилы железнодорожников, погибших в годы войны, а также Стелы в честь награждения города Орденом Отечественной войны I степени.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, что в братской могиле захоронены солдаты, погибшие при освобождении Белгорода в 1943 году. Кроме того, мемориал посвящён жителям, которые были сожжены немцами на камышитовом заводе.