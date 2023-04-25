В Генпрокуратуре назвали число россиян, которых могли мобилизовать незаконно

Эти данные привёл первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. По его словам, после того, как прокуроров включили в состав призывных комиссий, многих нарушений удалось избежать. Ранее допущенные ошибки, как утверждает Разинкин, устранялись «буквально в круглосуточном режиме».