В Генпрокуратуре назвали число россиян, которых могли мобилизовать незаконно

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В Генпрокуратуре назвали число граждан России, которых могли мобилизовать незаконно. Речь о 15 тыс. человек. Прокуроры добились отмены необоснованной мобилизации для них.
Эти данные привёл первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. По его словам, после того, как прокуроров включили в состав призывных комиссий, многих нарушений удалось избежать. Ранее допущенные ошибки, как утверждает Разинкин, устранялись «буквально в круглосуточном режиме».
Надзорное ведомство выявило более 12 тыс. нарушений закона и внесло более 3 тыс. актов реагирования. В итоге удалось пресечь необоснованный призыв 15 тыс. граждан, заявил заместитель генерального прокурора в Совфеде.