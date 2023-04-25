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В Генпрокуратуре назвали число россиян, которых могли мобилизовать незаконно

25 апреля 2023, 12:15
Фото: 1MI
Прокуроры добились отмены мобилизации для 15 тыс. россиян. Речь идёт о ряде нарушений законодательства, сообщают «Новые известия».

В Генпрокуратуре назвали число граждан России, которых могли мобилизовать незаконно. Речь о 15 тыс. человек. Прокуроры добились отмены необоснованной мобилизации для них.

Эти данные привёл первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. По его словам, после того, как прокуроров включили в состав призывных комиссий, многих нарушений удалось избежать. Ранее допущенные ошибки, как утверждает Разинкин, устранялись «буквально в круглосуточном режиме».

Надзорное ведомство выявило более 12 тыс. нарушений закона и внесло более 3 тыс. актов реагирования. В итоге удалось пресечь необоснованный призыв 15 тыс. граждан, заявил заместитель генерального прокурора в Совфеде.

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#Наталья Корявых#Прокуратура#Общество#Призыв#Нарушения#Призывная комиссия#Мобилизация
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