В Белгородской области станет ещё теплее

26 апреля в Белгороде без осадков. Ночью ожидается +7 ˚С. Днём потеплеет до +20 ˚С. В четверг, 27 апреля, также будет тепло. Ночью +8 ˚С и без осадков. Днём воздух прогреется до +19 ˚С, однако пройдёт дождь.