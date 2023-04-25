В Белгородской области станет ещё теплее

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
В Белгородской области ожидается весенняя погода — в регионе потеплеет до +22 ˚С. Ночью местами пройдут дожди, днём без существенных осадков. В тёмное время суток температура опустится до +5…+10 ˚С. Днём воздух прогреется до +17…+22 ˚С.
26 апреля в Белгороде без осадков. Ночью ожидается +7 ˚С. Днём потеплеет до +20 ˚С. В четверг, 27 апреля, также будет тепло. Ночью +8 ˚С и без осадков. Днём воздух прогреется до +19 ˚С, однако пройдёт дождь.
Завершится рабочая неделя небольшим похолоданием и осадками. Ночью синоптики обещают до +9 ˚С. В светлое время суток температура поднимется до +15 ˚С. Сохранится дождливая погода и в выходные.