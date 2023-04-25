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В Белгородской области станет ещё теплее

25 апреля 2023, 14:12
26 апреля воздух прогреется до +22 ˚С. Днём без существенных осадков. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области ожидается весенняя погода — в регионе потеплеет до +22 ˚С. Ночью местами пройдут дожди, днём без существенных осадков. В тёмное время суток температура опустится до +5…+10 ˚С. Днём воздух прогреется до +17…+22 ˚С.

26 апреля в Белгороде без осадков. Ночью ожидается +7 ˚С. Днём потеплеет до +20 ˚С. В четверг, 27 апреля, также будет тепло. Ночью +8 ˚С и без осадков. Днём воздух прогреется до +19 ˚С, однако пройдёт дождь.

Завершится рабочая неделя небольшим похолоданием и осадками. Ночью синоптики обещают до +9 ˚С. В светлое время суток температура поднимется до +15 ˚С. Сохранится дождливая погода и в выходные.

Тепло и без осадков: какую погоду обещают белгородцам во вторник
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Потепление#Дожди
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