В Белгородской области назначили нового начальника погрануправления ФСБ

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в погрануправлении ФСБ по Белгородской области новый руководитель. С 20 апреля текущего года им стал Сергей Ерилов. Ранее пост на протяжении пяти лет занимал Дмитрий Прокопов.
Из открытых источников следует, что до этого Ерилов был первым заместителем начальника погрануправления Омской области.
Напомним, как стало известно, глава пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин покинул пост. О причинах его ухода информации нет. В региональном правительстве должность он получил в декабре 2021 года.