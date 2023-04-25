В Белгородской области назначили нового начальника погрануправления ФСБ

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в погрануправлении ФСБ по Белгородской области новый руководитель. С 20 апреля текущего года им стал Сергей Ерилов. Ранее пост на протяжении пяти лет занимал Дмитрий Прокопов.