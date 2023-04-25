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В Белгородской области назначили нового начальника погрануправления ФСБ

25 апреля 2023, 11:37
Фото: 1MI
К своим обязанностям новый руководитель приступил менее недели назад. Ранее ведомством пять лет руководил Дмитрий Прокопов.
Сюжет
ФСБ

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в погрануправлении ФСБ по Белгородской области новый руководитель. С 20 апреля текущего года им стал Сергей Ерилов. Ранее пост на протяжении пяти лет занимал Дмитрий Прокопов.

Из открытых источников следует, что до этого Ерилов был первым заместителем начальника погрануправления Омской области.

Напомним, как стало известно, глава пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин покинул пост. О причинах его ухода информации нет. В региональном правительстве должность он получил в декабре 2021 года.

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#Кристина Семенчук#Погрануправление#Руководитель#Пост#ФСБ#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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