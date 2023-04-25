В Белгородской области нашли маскирующихся под солдат РФ попрошаек

Как сообщили в региональном управлении МВД, на задержание правонарушителей отправились наружные наряды полиции. Машину нашли в селе Федосеевка Старооскольского горокруга. За рулём был 40-летний житель Волгограда. У водителя не было прав, а ещё он не был пристёгнут. За это мужчину привлекли к ответственности по ст. 12.6 и 12.3 КоАП РФ.