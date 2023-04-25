Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Изображение материала

В Белгородской области нашли маскирующихся под солдат РФ попрошаек

25 апреля 2023, 14:56
Фото: "Oskol Stelil" / ВКонтакте
В отношении двоих мужчин составили протоколы за попрошайничество. В машине были волгоградец и двое жителей Ставропольского края, сообщили в региональном управлении МВД.
Сюжет
Военные

Жители Белгородской области пожаловались на маскирующихся под солдат РФ попрошаек. Мужчины промышляли на дороге между Старым Осколом и Монаково. Они были одеты в камуфлированную одежду и возле припаркованного автомобиля просили деньги у проезжающих мимо водителей на военные нужды.

Как сообщили в региональном управлении МВД, на задержание правонарушителей отправились наружные наряды полиции. Машину нашли в селе Федосеевка Старооскольского горокруга. За рулём был 40-летний житель Волгограда. У водителя не было прав, а ещё он не был пристёгнут. За это мужчину привлекли к ответственности по ст. 12.6 и 12.3 КоАП РФ.

Пассажирами легковушки оказались два жителя Ставропольского края (31 год и 20 лет). За приставание к людям с целью попрошайничества правоохранители оформили административные протоколы по ст. 6.8 регионального Закона «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области».

Материалы направили для рассмотрения в административную комиссию администрации Старооскольского горокруга.

 

Мошенники звонят в белгородские компании и просят перевести деньги участникам СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожелавшая заработать на бирже белгородка перевела мошенникам 3 млн рублейЕсть ли шанс вернуть деньги после обмана мошенников?Активные мошенники и технологии: в Белгородской области стало больше IT-преступлений
#Кристина Семенчук#Мошенники#Военные#Попрошайки#УМВД#Город#Белгородская область
Подпишитесь
Мир и свобода слова: что значит для белгородцев георгиевская лента
Сегодня, 15:31
Следователи разыскивают безвестно исчезнувшего 16-летнего старооскольца
Сегодня, 16:25
В Белгороде приступили к капремонту пострадавшего от взрыва дома
Сегодня, 16:47
Третий обстрел за сутки: ВСУ атаковали белгородский хутор
Сегодня, 15:15
«Бог отвёл беду»: белгородец рассказал о падении боеприпаса на Шаландина
Сегодня, 14:26
Белгородцы больше не смогут увиливать от оплаты парковки
Сегодня, 13:53