В Белгородской области нашли маскирующихся под солдат РФ попрошаек

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Жители Белгородской области пожаловались на маскирующихся под солдат РФ попрошаек. Мужчины промышляли на дороге между Старым Осколом и Монаково. Они были одеты в камуфлированную одежду и возле припаркованного автомобиля просили деньги у проезжающих мимо водителей на военные нужды.
Как сообщили в региональном управлении МВД, на задержание правонарушителей отправились наружные наряды полиции. Машину нашли в селе Федосеевка Старооскольского горокруга. За рулём был 40-летний житель Волгограда. У водителя не было прав, а ещё он не был пристёгнут. За это мужчину привлекли к ответственности по ст. 12.6 и 12.3 КоАП РФ.
Пассажирами легковушки оказались два жителя Ставропольского края (31 год и 20 лет). За приставание к людям с целью попрошайничества правоохранители оформили административные протоколы по ст. 6.8 регионального Закона «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области».
Материалы направили для рассмотрения в административную комиссию администрации Старооскольского горокруга.