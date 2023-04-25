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В Белгородской области бухгалтер учебного заведения присваивала бюджетные деньги

25 апреля 2023, 09:47
Фото: 1MI
Сотрудница одного из ссузов похищала деньги, которые выделяло министерство образования на зарплаты. Женщина получила крупный штраф, сообщили в региональном УФСБ.

В Новом Осколе главный бухгалтер ссуза больше года похищала бюджетные деньги, выделяемые на зарплаты. Женщину подозревали в мошенничестве с использованием служебного положения и присвоении или растрате с использованием указанного положения.

Как уточнили в УФСБ, обвиняемая длительное время похищала деньги, которые выделяло министерство образования. По данному факту возбудили уголовное дело по двум статьям. Расследование завершено.

По решению суда экс-главного бухгалтера признали виновной. Её приговорили к крупному штрафу. Сумма не уточняется. Также женщине на 1,5 года запретили работать в муниципальных учреждениях. Приговор можно обжаловать.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Новый Оскол#Уголовное дело#Уфсб#Бухгалтер#Мошенничество#Присвоение#Спо#Учебное заведение#Происшествия
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