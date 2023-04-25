В Белгородской области бухгалтер учебного заведения присваивала бюджетные деньги

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Новом Осколе главный бухгалтер ссуза больше года похищала бюджетные деньги, выделяемые на зарплаты. Женщину подозревали в мошенничестве с использованием служебного положения и присвоении или растрате с использованием указанного положения.
Как уточнили в УФСБ, обвиняемая длительное время похищала деньги, которые выделяло министерство образования. По данному факту возбудили уголовное дело по двум статьям. Расследование завершено.
По решению суда экс-главного бухгалтера признали виновной. Её приговорили к крупному штрафу. Сумма не уточняется. Также женщине на 1,5 года запретили работать в муниципальных учреждениях. Приговор можно обжаловать.