В белгородской ФСБ сообщили новые подробности дела против москвича о госизмене

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Против жителя Москвы 1994 г. р. возбудили уголовное дело за государственную измену. Мужчина планировал перейти на сторону ВСУ и вступить в вооружённое формирование «Легион „Свобода России“»*. Его поймали в Белгородской области.
Преступную деятельность россиянина пресекли сотрудники ФСБ. Москвич пытался выехать за пределы РФ для участия в боевых действиях против ВС РФ. Правоохранители задержали обвиняемого в Грайворонском горокруге.
Против мужчины возбудили уголовное дело. По решению суда его приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Также у подсудимого конфисковали деньги — 430 тыс. рублей и более 52 тыс. гривен.
Осуждённый полностью признал свою вину и раскаялся в преступлении. Приговор пока не вступил в законную силу.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.