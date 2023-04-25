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В белгородской ФСБ сообщили новые подробности дела против москвича о госизмене

25 апреля 2023, 13:51
Фото: 1MI

В Белгородской области задержали планировавшего вступить в ВСУ москвича

Против жителя столицы возбудили уголовное дело за госизмену. Известно, что мужчина планировал вступить в вооружённое формирование «Легион „Свобода России“»*, сообщили в региональном УФСБ.

Против жителя Москвы 1994 г. р. возбудили уголовное дело за государственную измену. Мужчина планировал перейти на сторону ВСУ и вступить в вооружённое формирование «Легион „Свобода России“»*. Его поймали в Белгородской области.

Преступную деятельность россиянина пресекли сотрудники ФСБ. Москвич пытался выехать за пределы РФ для участия в боевых действиях против ВС РФ. Правоохранители задержали обвиняемого в Грайворонском горокруге.

Против мужчины возбудили уголовное дело. По решению суда его приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Также у подсудимого конфисковали деньги — 430 тыс. рублей и более 52 тыс. гривен.

Осуждённый полностью признал свою вину и раскаялся в преступлении. Приговор пока не вступил в законную силу.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Уголовное дело#Происшествия#Госизмена#ФСБ#Задержание#ВСУ#Спецоперация#Москва
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