В белгородской ФСБ сообщили новые подробности дела против москвича о госизмене

Против мужчины возбудили уголовное дело. По решению суда его приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Также у подсудимого конфисковали деньги — 430 тыс. рублей и более 52 тыс. гривен.