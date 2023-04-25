В белгородском МЧС прокомментировали происшествие в поликлинике №6

В МЧС прокомментировали ситуацию с пожарной сигнализацией, сработавшей в поликлинике №6. Как выяснилось, возгорания в медучреждении не было, как и короткого замыкания. Причиной срабатывания сигнализации стало нарушение правил эксплуатации электроприбора.