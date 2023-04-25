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В белгородском МЧС прокомментировали происшествие в поликлинике №6

25 апреля 2023, 08:01
Фото: 1MI
Оказалось, что возгорания и короткого замыкания не было, а пожарная тревога сработала из-за нарушения правил эксплуатации бытового электроприбора.
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МЧС

В МЧС прокомментировали ситуацию с пожарной сигнализацией, сработавшей в поликлинике №6. Как выяснилось, возгорания в медучреждении не было, как и короткого замыкания. Причиной срабатывания сигнализации стало нарушение правил эксплуатации электроприбора.

Сообщение о происшествии спасателям поступило в 9:08. В поликлинику незамедлительно отправился пожарный караул. Уже на месте сотрудники МЧС выяснили, что пожара на самом деле нет.

Напомним, пациентов из поликлиники эвакуировали из медучреждения из-за пожарной тревоги. Очевидец тогда рассказал, что произошло короткое замыкание. Спустя некоторое время люди в поликлинику вернулись.

Пациентов поликлиники в Белгороде эвакуировали из-за пожарной тревоги
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#МЧС#Город#Эвакуация людей#Поликлиника#Короткое замыкание#Возгорание#Новости Белгорода
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