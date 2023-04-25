В белгородском МЧС прокомментировали происшествие в поликлинике №6

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
В МЧС прокомментировали ситуацию с пожарной сигнализацией, сработавшей в поликлинике №6. Как выяснилось, возгорания в медучреждении не было, как и короткого замыкания. Причиной срабатывания сигнализации стало нарушение правил эксплуатации электроприбора.
Сообщение о происшествии спасателям поступило в 9:08. В поликлинику незамедлительно отправился пожарный караул. Уже на месте сотрудники МЧС выяснили, что пожара на самом деле нет.
Напомним, пациентов из поликлиники эвакуировали из медучреждения из-за пожарной тревоги. Очевидец тогда рассказал, что произошло короткое замыкание. Спустя некоторое время люди в поликлинику вернулись.