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В Белгороде за 100 млн рублей продают нефтебазу рядом с обстрелянной в 2022 году

25 апреля 2023, 11:47
Фото: 1MI
Объявление разместили на «Авито» в начале месяца. Автор объявления отмечает, что нефтебаза действующая. Объекты и земельные участки находятся в собственности.

В Белгороде на улице Константина Заслонова продают нефтебазу. Согласно описанию к объявлению, нефтепродукты хранят в шести наземных резервуарах объёмом 400 куб.м. Помимо этого, имеются четыре резервных подземных ёмкости. Нефтепродукты поступают на базу транспортом или по собственному подъездному ж/д пути, отмечает автор объявления.

Объекты и земельные участки находятся в собственности, следует из описания. Общая площадь земельного участка составляет 10 640 кв.м.

Фото: Авито

Напомним, что годом ранее на одной из нефтебаз в Белгороде произошёл пожар из-за авиаудара, нанесённого двумя вертолётами с Украины. После происшествия на нефтебазе повредились восемь окон в жилых домах. В целом жилые постройки не пострадали.

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#Алина Харина#Нефть#Нефтебаза#Объявление#Общество#Белгород
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