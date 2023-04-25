В Белгороде за 100 млн рублей продают нефтебазу рядом с обстрелянной в 2022 году

Напомним, что годом ранее на одной из нефтебаз в Белгороде произошёл пожар из-за авиаудара, нанесённого двумя вертолётами с Украины. После происшествия на нефтебазе повредились восемь окон в жилых домах. В целом жилые постройки не пострадали.