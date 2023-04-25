В Белгороде за 100 млн рублей продают нефтебазу рядом с обстрелянной в 2022 году

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В Белгороде на улице Константина Заслонова продают нефтебазу. Согласно описанию к объявлению, нефтепродукты хранят в шести наземных резервуарах объёмом 400 куб.м. Помимо этого, имеются четыре резервных подземных ёмкости. Нефтепродукты поступают на базу транспортом или по собственному подъездному ж/д пути, отмечает автор объявления.
Объекты и земельные участки находятся в собственности, следует из описания. Общая площадь земельного участка составляет 10 640 кв.м.
Напомним, что годом ранее на одной из нефтебаз в Белгороде произошёл пожар из-за авиаудара, нанесённого двумя вертолётами с Украины. После происшествия на нефтебазе повредились восемь окон в жилых домах. В целом жилые постройки не пострадали.