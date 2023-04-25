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В Белгороде приступили к капремонту пострадавшего от взрыва дома

25 апреля 2023, 16:47
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Полностью завершить ремонт планируется в июле.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что на Шаландина приступили к капитальному ремонту дома №15, рядом с которым 20 апреля прогремел взрыв.

Основной акцент сделают на тех квартирах, которые больше всего пострадали.

Сейчас устанавливаются леса, укрепляются межквартирные перекрытия и разбираются поврежденные конструкции балконов и стен. Поговорил на месте с жителями, надеюсь, большого дискомфорта строители им не доставят, а полученный результат будет радовать долгие годы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее сообщалось, что к июлю восстановительные работы планируется завершить.

Напомним, что 20 апреля после 22:00 в Белгороде раздался взрыв, после чего рядом с многоэтажным домом очевидцы увидели воронку диаметром 20 метров. В Минобороны России сообщили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-24.

Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Пострадавший во время взрыва дом в Белгороде капитально отремонтируют
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#Александра Склярова#Капремонт#Взрыв#Воронка#Город#Белгород#Вячеслав Гладков
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