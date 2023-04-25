В Белгороде приступили к капремонту пострадавшего от взрыва дома

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
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Updated Сегодня, 17:00
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что на Шаландина приступили к капитальному ремонту дома №15, рядом с которым 20 апреля прогремел взрыв.
Основной акцент сделают на тех квартирах, которые больше всего пострадали.
Сейчас устанавливаются леса, укрепляются межквартирные перекрытия и разбираются поврежденные конструкции балконов и стен. Поговорил на месте с жителями, надеюсь, большого дискомфорта строители им не доставят, а полученный результат будет радовать долгие годы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее сообщалось, что к июлю восстановительные работы планируется завершить.
Напомним, что 20 апреля после 22:00 в Белгороде раздался взрыв, после чего рядом с многоэтажным домом очевидцы увидели воронку диаметром 20 метров. В Минобороны России сообщили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-24.