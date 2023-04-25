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Уроженца Белгородской области наградили за особые заслуги перед Курском

25 апреля 2023, 15:03
Фото: из архива "Курских известий"
Почётный знак получил Александр Лашин — бывший главный врач городской больницы № 4 в столице соседнего региона. Соответствующее решение приняли депутаты, сообщают «Курские известия».

Александр Лашин, уроженец Белгородской области, награждён почетным знаком «За особые заслуги перед городом Курском». С 1998 года он возглавлял городскую больницу № 4, пишет издание.

Лашин окончил лечебный факультет Курского медицинского института, ординатуру 1-го Московского института имени И. М. Сеченова. Затем в разные годы работал врачом — анестезиологом-реаниматологом, замглавы по лечебной работе, главврачом в Пристенской ЦРБ.

С 1998 года возглавлял Курскую городскую больницу № 4. На пенсию вышел в феврале 2023 года.

Почётный знак «За особые заслуги перед городом Курском» Лашину вручили по решению Курского городского собрания.

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#Анастасия Афанасенко#Награждение#Больница#Главврач#Медицина#Черноземье#Белгородская область#Курск
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