Уроженца Белгородской области наградили за особые заслуги перед Курском

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Александр Лашин, уроженец Белгородской области, награждён почетным знаком «За особые заслуги перед городом Курском». С 1998 года он возглавлял городскую больницу № 4, пишет издание.
Лашин окончил лечебный факультет Курского медицинского института, ординатуру 1-го Московского института имени И. М. Сеченова. Затем в разные годы работал врачом — анестезиологом-реаниматологом, замглавы по лечебной работе, главврачом в Пристенской ЦРБ.
С 1998 года возглавлял Курскую городскую больницу № 4. На пенсию вышел в феврале 2023 года.
Почётный знак «За особые заслуги перед городом Курском» Лашину вручили по решению Курского городского собрания.