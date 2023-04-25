Уроженца Белгородской области наградили за особые заслуги перед Курском

Лашин окончил лечебный факультет Курского медицинского института, ординатуру 1-го Московского института имени И. М. Сеченова. Затем в разные годы работал врачом — анестезиологом-реаниматологом, замглавы по лечебной работе, главврачом в Пристенской ЦРБ.