Уходит ли «Пятёрочка» из Белгорода?

Таким образом, можно сделать вывод, что магазины этой сети и дальше будут «выручать» белгородцев. Отметим, что о продаже помещений, где расположены магазины «Магнит», тоже сообщалось в последнее время не раз. Но эти новости почему-то ажиотажа среди белгородцев не вызвали.