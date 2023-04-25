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Уходит ли «Пятёрочка» из Белгорода?

25 апреля 2023, 09:41
Фото: 1MI

Продавцы зданий с «Пятёрочкой» рассказали, связаны ли продажи с уходом торговой сети

В интернете стали появляться объявления о продаже зданий, внутри которых расположены магазины «Пятёрочки». Журналисты Бел.Ру позвонили продавцам и выяснили, связано ли это с закрытием торговой сети в Белгороде.

Сообщения о продаже помещений с «Пятёрочками» внутри стали появляться на популярных площадках с объявлениями. Опубликовали их разные компании: одни продают торговое помещение с известным магазином на Чичерина, другие — на Гостёнской и Попова. Цена везде разная — от 38 до 60 млн рублей.

Фото: скриншот сайта с объявлениями

Объявления сильно встревожили белгородцев. Некоторые посчитали, что «Пятёрочка» уходит из Белгорода — подобного рода предположения высказывали как простые пользователи Сети, так и некоторые новостные каналы.

Редакция Бел.Ру связалась с продавцами зданий из объявлений. Один из них, продающий дом с «Пятёрочкой» по улице Чичерина, о возможном закрытии сети магазинов сообщил следующее:

Такой точной информацией о «Пятёрочке» я не обладаю. Никакого отношения к ним не имею. Так совпало, что собственник решил продать свои помещения. И никаким образом, я так думаю, с закрытием «Пятёрочки» это не связано. Я уверен, что у них наверняка есть долгие контракты. Я думаю, что если и поменяется собственник, то «Пятёрочку» это никак не затронет.

Продавец зданий с магазинами сети по адресам Гостёнская и Попова подтвердил эту информацию:

«Пятёрочка» не уходит. Это, наоборот, прибыльный арендный бизнес, когда в здании есть магазин этой сети. Что касается появления множества объявлений, то «Пятёрочка» всю жизнь «продаётся». В этом году, позапрошлом. Это, наоборот, надёжный и стабильный арендатор. Продаётся не магазин, а помещение.

Таким образом, можно сделать вывод, что магазины этой сети и дальше будут «выручать» белгородцев. Отметим, что о продаже помещений, где расположены магазины «Магнит», тоже сообщалось в последнее время не раз. Но эти новости почему-то ажиотажа среди белгородцев не вызвали.

А на прошлой неделе выручать пришлось уже саму «Пятёрочку»: из-за взрыва боеприпаса на проспекте Ватутина легковушку откинуло на крышу магазина. Меньше, чем через сутки, спасатели проблему решили. Как это было — в нашем фоторепортаже с места событий.

Что происходит на местах взрывов в Белгороде
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