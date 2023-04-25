Третий обстрел за сутки: ВСУ атаковали белгородский хутор

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:17
Сегодня, 25 апреля, в 18:02 стало известно об обстреле хутора Марьино Шебекинского городского округа. Жители населённого пункта получили соответствующие СМС-оповещения от РСЧС, где их попросили срочно спрятаться в укрытия.
Подробности произошедшего пока не известны.
ВСУ атакуют Белгородскую область уже третий раз за сутки. Утром СМС-оповещения получили жители посёлка Ленинский Шебекинского округа. В результате обстрела повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях.
Днём обстрелу также подверглось село Черемошное Белгородского района, из-за чего без света остались пять населённых пунктов.