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Третий обстрел за сутки: ВСУ атаковали белгородский хутор

25 апреля 2023, 15:15
Фото: 1MI
Спрятаться в укрытия попросили жителей хутора Марьино Шебекинского округа.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 25 апреля, в 18:02 стало известно об обстреле хутора Марьино Шебекинского городского округа. Жители населённого пункта получили соответствующие СМС-оповещения от РСЧС, где их попросили срочно спрятаться в укрытия.

Подробности произошедшего пока не известны.

ВСУ атакуют Белгородскую область уже третий раз за сутки. Утром СМС-оповещения получили жители посёлка Ленинский Шебекинского округа. В результате обстрела повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях.

Днём обстрелу также подверглось село Черемошное Белгородского района, из-за чего без света остались пять населённых пунктов.

Пять сёл под Белгородом остались без света из-за обстрела
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#СМС-оповещение#РСЧС#Обстрел#Обстрел ВСУ#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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