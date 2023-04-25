Стойленский ГОК поддержал проведение регионального этапа чемпионата «Профессионалы»

СГОК по традиции поддержал проведение чемпионата — помог с организацией рабочих мест участников в компетенциях «Электромонтаж», «Лабораторный химический анализ», в том числе по новым — «Управление локомотивом», «Инженерный дизайн САПР» и предоставил подарки для награждения. Всего по области было задействовано более двух десятков площадок, на которых соревновались более 500 конкурсантов по 69 компетенциям.