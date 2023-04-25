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Стойленский ГОК поддержал проведение регионального этапа чемпионата «Профессионалы»

25 апреля 2023, 13:00
Фото: Официальная страница СИТТ в ВК
Девять студентов Старооскольского индустриально-технологического техникума — базового учебного учреждения Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) — стали победителями и призерами в пяти компетенциях регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий-2022 прошла в г. Губкин.

СГОК по традиции поддержал проведение чемпионата — помог с организацией рабочих мест участников в компетенциях «Электромонтаж», «Лабораторный химический анализ», в том числе по новым — «Управление локомотивом», «Инженерный дизайн САПР» и предоставил подарки для награждения. Всего по области было задействовано более двух десятков площадок, на которых соревновались более 500 конкурсантов по 69 компетенциям.

Победители регионального этапа чемпионата в мае и июне будут представлять Белгородскую область в отборочных соревнованиях в других регионах России и в финале, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

В качестве экспертов по оценке работ конкурсантов в компетенциях «Лабораторный химический анализ», «Электромонтаж» и «Управление локомотивом» выступили сотрудники СГОКа: начальник лаборатории химико-аналитического контроля Юлия Пименова, инженер-электроник Максим Кононов, специалист цеха железнодорожного транспорта Александр Кузев и помощник машиниста тягового агрегата ЦЖДТ Илья Селиванов.

Стойленский ГОК — современная компания, которая предоставляет молодым и перспективным сотрудникам все необходимое для роста: развивающую среду, обучение, международный опыт и свободу действий. Комбинат ведет целенаправленную профориентационную работу с учебными заведениями Старооскольского городского округа и Белгородской области для подготовки и обеспечения предприятия квалифицированными кадрами, которые адаптированы к технологиям производства и знакомы с корпоративной культурой.

В течение года СГОК организует экскурсии, образовательные, информационно-просветительские, спортивные мероприятия и конкурсы для школьников и студентов. Кроме того, совместно с учреждениями профессионального образования ведется внедрение элементов дуального обучения, корректировка содержания учебного процесса, ориентированного под производственные условия Стойленского ГОКа.

#Алина Харина#Стойленский ГОК#Общество#Белгородская область
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