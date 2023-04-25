Стойленский ГОК поддержал проведение регионального этапа чемпионата «Профессионалы»

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Торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий-2022 прошла в г. Губкин.
СГОК по традиции поддержал проведение чемпионата — помог с организацией рабочих мест участников в компетенциях «Электромонтаж», «Лабораторный химический анализ», в том числе по новым — «Управление локомотивом», «Инженерный дизайн САПР» и предоставил подарки для награждения. Всего по области было задействовано более двух десятков площадок, на которых соревновались более 500 конкурсантов по 69 компетенциям.
Победители регионального этапа чемпионата в мае и июне будут представлять Белгородскую область в отборочных соревнованиях в других регионах России и в финале, который пройдёт в Санкт-Петербурге.
В качестве экспертов по оценке работ конкурсантов в компетенциях «Лабораторный химический анализ», «Электромонтаж» и «Управление локомотивом» выступили сотрудники СГОКа: начальник лаборатории химико-аналитического контроля Юлия Пименова, инженер-электроник Максим Кононов, специалист цеха железнодорожного транспорта Александр Кузев и помощник машиниста тягового агрегата ЦЖДТ Илья Селиванов.
Стойленский ГОК — современная компания, которая предоставляет молодым и перспективным сотрудникам все необходимое для роста: развивающую среду, обучение, международный опыт и свободу действий. Комбинат ведет целенаправленную профориентационную работу с учебными заведениями Старооскольского городского округа и Белгородской области для подготовки и обеспечения предприятия квалифицированными кадрами, которые адаптированы к технологиям производства и знакомы с корпоративной культурой.
В течение года СГОК организует экскурсии, образовательные, информационно-просветительские, спортивные мероприятия и конкурсы для школьников и студентов. Кроме того, совместно с учреждениями профессионального образования ведется внедрение элементов дуального обучения, корректировка содержания учебного процесса, ориентированного под производственные условия Стойленского ГОКа.