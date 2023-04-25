Стоимость путёвок в загородные лагеря Белгорода выросла на 13%

Работники предприятий внебюджетной сферы, финансовые средства на оздоровление которых предусмотрены трёхсторонним соглашением между региональным правительством, Белгородским областным профсоюзом и региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей области на 2023–2025 годы» оплачивают 35% от стоимости путёвки. При этом софинансирование предприятия составляет 50%, а городского бюджета — 15%. Для подтверждения льготы родителям нужно обращаться к работодателям, которые направляют список детей на приобретение путёвок в управление образования администрации города.