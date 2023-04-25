Стоимость путёвок в загородные лагеря Белгорода выросла на 13%

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
В летний сезон на территории областного центра будут принимать детей четыре загородных лагеря — им. Ю. А. Гагарина, «Сокол», «Сосновый бор» и «Юность». В одну смену они могут принять около 747 детей. За пять смен отдохнуть смогут 3735 детей.
В текущем году стоимость путёвки составляет:
В прошлом году цена за две недели достигала 10 976 рублей, а за 21 день — 16 464 рубля.
Как пояснили в городской администрации, в основу принципа ценообразования путёвки в городские загородные детские лагеря положен метод индексации с учётом сложившихся расходов на содержание лагерей за 2021–2022 годы и применением индекса дефлятора по платным услугам населению на 2023 год.
При этом для ряда категорий предусмотрены льготы при оплате путёвки. Так, работники муниципальных бюджетных учреждений города оплачивают 35% от стоимости путёвки, при этом компенсация за счёт средств городского бюджета составляет 65%. Для подтверждения льготы родителям нужно при подаче заявления прикрепить ходатайство с места работы.
Работники предприятий внебюджетной сферы, финансовые средства на оздоровление которых предусмотрены трёхсторонним соглашением между региональным правительством, Белгородским областным профсоюзом и региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей области на 2023–2025 годы» оплачивают 35% от стоимости путёвки. При этом софинансирование предприятия составляет 50%, а городского бюджета — 15%. Для подтверждения льготы родителям нужно обращаться к работодателям, которые направляют список детей на приобретение путёвок в управление образования администрации города.
Семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, могут отравить детей в лагерь бесплатно. Для этого нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения Белгорода с документами, которые подтверждают трудную жизненную ситуацию.