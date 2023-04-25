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Следователи разыскивают безвестно исчезнувшего 16-летнего старооскольца

25 апреля 2023, 16:25
Фото: 1MI
Подросток ушёл из дома 24 апреля и не вернулся, сообщили в областном Следкоме.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что 24 апреля в вечернее время 16-летний Денис Чернышов ушёл из дома в селе Голофеевка Старооскольского горокруга и не вернулся.

Разыскиваемый белгородец ростом 170 см, с тёмными короткими волосами и карими узкими глазами. В день пропажи на подростке была чёрная куртка-ветровка, тёмные спортивные брюки с манжетами и матерчатые кроссовки синего цвета.

В настоящий момент у сотрудников правоохранительных органов нет информации о том, где может быть юноша. При получении сообщения о безвестном исчезновении ребёнка, следователи вместе с сотрудниками полиции сразу начали проводить поисковые мероприятия, а также расспрашивать всех близких, знакомых и соседей юного белгородца, чтобы определить его местонахождение.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят обратиться по телефону 8 (910) 369-94-37 или 102.

Фото: СУ СК России по Белгородской области
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#Александра Склярова#Пропал ребёнок#Пропал человек#Следователи#Белгородская область#Старооскольский горокруг
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