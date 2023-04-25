Следователи разыскивают безвестно исчезнувшего 16-летнего старооскольца

В настоящий момент у сотрудников правоохранительных органов нет информации о том, где может быть юноша. При получении сообщения о безвестном исчезновении ребёнка, следователи вместе с сотрудниками полиции сразу начали проводить поисковые мероприятия, а также расспрашивать всех близких, знакомых и соседей юного белгородца, чтобы определить его местонахождение.