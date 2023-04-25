Следователи разыскивают безвестно исчезнувшего 16-летнего старооскольца

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что 24 апреля в вечернее время 16-летний Денис Чернышов ушёл из дома в селе Голофеевка Старооскольского горокруга и не вернулся.
Разыскиваемый белгородец ростом 170 см, с тёмными короткими волосами и карими узкими глазами. В день пропажи на подростке была чёрная куртка-ветровка, тёмные спортивные брюки с манжетами и матерчатые кроссовки синего цвета.
В настоящий момент у сотрудников правоохранительных органов нет информации о том, где может быть юноша. При получении сообщения о безвестном исчезновении ребёнка, следователи вместе с сотрудниками полиции сразу начали проводить поисковые мероприятия, а также расспрашивать всех близких, знакомых и соседей юного белгородца, чтобы определить его местонахождение.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят обратиться по телефону 8 (910) 369-94-37 или 102.