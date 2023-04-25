Сергей Бочарников высказался об отставке с поста депутата горсовета Белгорода

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В ходе 60-й сессии горсовета Белгорода депутаты поддержали решение Сергея Бочарникова о досрочном прекращении полномочий. Бочарникова поблагодарили за плодотворную работу и вручили благодарность председателя горсовета. Известно, что депутат будет работать теперь в Шебекино.
Спасибо коллегам за работу. Чуть больше четырёх лет совместно проработали. Сейчас ухожу на муниципальную службу. Говорили мне: «Много критикуешь - покажи свою работу». Ухожу в свой родной город Шебекино. Там сейчас нужна помощь. Работы много.
Сергей Бочарников