Сергей Бочарников высказался об отставке с поста депутата горсовета Белгорода

В ходе 60-й сессии горсовета Белгорода депутаты поддержали решение Сергея Бочарникова о досрочном прекращении полномочий. Бочарникова поблагодарили за плодотворную работу и вручили благодарность председателя горсовета. Известно, что депутат будет работать теперь в Шебекино.