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Published Сегодня, 14:17

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Сергей Бочарников высказался об отставке с поста депутата горсовета Белгорода

25 апреля 2023, 14:17
Фото: пресс-служба горсовета Белгорода

Ещё один депутат горсовета Белгорода сложил сдал свой мандат

Во время 60-й сессии горсовета депутаты приняли решение Бочарникова о досрочном сложении полномочий. Он уходит на муниципальную службу в Шебекино.

В ходе 60-й сессии горсовета Белгорода депутаты поддержали решение Сергея Бочарникова о досрочном прекращении полномочий. Бочарникова поблагодарили за плодотворную работу и вручили благодарность председателя горсовета. Известно, что депутат будет работать теперь в Шебекино.

Спасибо коллегам за работу. Чуть больше четырёх лет совместно проработали. Сейчас ухожу на муниципальную службу. Говорили мне: «Много критикуешь - покажи свою работу». Ухожу в свой родной город Шебекино. Там сейчас нужна помощь. Работы много.
Сергей Бочарников
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