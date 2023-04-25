Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Изображение материала

РЭО рассчитывает на запуск новой модели РОП с 2024 года

25 апреля 2023, 12:15
В Госдуму РФ внесен законопроект о расширенной ответственности производителя, который позволит улучшить механизм привлечения средств в отрасль обращения с отходами.

Согласно проекту, система расширенной ответственности производителя будет усовершенствована с целью достижения национальной задачи по снижению захоронения отходов в два раза и перехода к экономике замкнутого цикла. Российский экологический оператор поддерживает проект и ожидает его запуска с 1 января 2024 года.

Согласно законопроекту, ответственность за утилизацию отходов будет возложена на производителей упаковки, а также введены коэффициенты экологичности и увеличены нормативы утилизации упаковки до 100%. Также будет создан реестр товаропроизводителей и проверенных утилизаторов, что сделает отрасль более прозрачной и доступной для добросовестных компаний, работающих по принципам экономики замкнутого цикла, пишет inkazan.ru.

Совершенствование механизма РОП обеспечит отрасль утилизации необходимыми финансовыми ресурсами, как через поступление экосбора, так и через прямые договоры с товаропроизводителями. Кроме того, создание недостающих мощностей по утилизации отходов объемом 17,6 млн тонн позволит организовать 19 тысяч новых рабочих мест.

Без совершенствования механизма РОП предполагается рост числа полигонов и незаконных свалок, а также рост тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов из-за недостаточного объема средств, уплаченных производителями в рамках экосбора. При условии принятия законопроекта отрасль обращения с отходами сможет обеспечить дополнительные рабочие места в смежных отраслях и сделать производство более экологичным.



Подпишитесь
Пять сёл под Белгородом остались без света из-за обстрела
Сегодня, 12:30
Новый голосовой робот в Семейном МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области
Сегодня, 13:48
В белгородской ФСБ сообщили новые подробности дела против москвича о госизмене
Сегодня, 13:51
Уходит ли «Пятёрочка» из Белгорода?
Сегодня, 09:41
Видео общественных слушаний без общественности в Белгороде попало в Сеть
Сегодня, 12:03
В Белгородской области назначили нового начальника погрануправления ФСБ
Сегодня, 11:37