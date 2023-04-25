РЭО рассчитывает на запуск новой модели РОП с 2024 года

Согласно законопроекту, ответственность за утилизацию отходов будет возложена на производителей упаковки, а также введены коэффициенты экологичности и увеличены нормативы утилизации упаковки до 100%. Также будет создан реестр товаропроизводителей и проверенных утилизаторов, что сделает отрасль более прозрачной и доступной для добросовестных компаний, работающих по принципам экономики замкнутого цикла, пишет inkazan.ru.