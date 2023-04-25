Пять сёл под Белгородом остались без света из-за обстрела

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В Белгородском районе из-за обстрела без света остались пять сёл. Под огнём было село Черемошное. Там повреждены линии электропередачи. Света теперь нет в сёлах Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет. Оперативные службы приступят к ликвидации последствий, когда позволит оперативная обстановка.
Напомним, село оказалось под обстрелом после обеда, в районе 14:15. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Их попросили срочно спуститься в укрытия.