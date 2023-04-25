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Пять сёл под Белгородом остались без света из-за обстрела

25 апреля 2023, 12:30
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности обстрела села Черемошное в Белгородском районе. Повреждения получили линии электропередачи.
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СВО

В Белгородском районе из-за обстрела без света остались пять сёл. Под огнём было село Черемошное. Там повреждены линии электропередачи. Света теперь нет в сёлах Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет. Оперативные службы приступят к ликвидации последствий, когда позволит оперативная обстановка.

Напомним, село оказалось под обстрелом после обеда, в районе 14:15. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Их попросили срочно спуститься в укрытия.

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#Спецоперация#СВО#Черемошное#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Обстрел#Происшествия#Разрушения#Обстрел ВСУ#Приграничье#Лэп
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