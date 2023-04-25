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Появилось видео с попыткой охраны задержать белгородца, устроившего скандал в банке

25 апреля 2023, 19:41
Фото: Telegram-канал «БелТру • Новости Белгорода и области»
Нарушителю удалось скрыться. По факту проводится проверка.

Сегодня, 25 апреля, в банке на Народном бульваре случился инцидент. Один из посетителей поссорился со знакомой сотрудницей, из-за чего женщина была вынуждена нажать тревожную кнопку. О произошедшем рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники централизованной охраны вывели мужчину на улицу и пытались его задержать до приезда наряда ППС. Однако, как видно на появившейся в соцсетях видеозаписи, нарушителю удалось вырваться и скрыться.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту происшествия.

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