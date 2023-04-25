Появилось видео с попыткой охраны задержать белгородца, устроившего скандал в банке

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
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Updated Сегодня, 19:43
Сегодня, 25 апреля, в банке на Народном бульваре случился инцидент. Один из посетителей поссорился со знакомой сотрудницей, из-за чего женщина была вынуждена нажать тревожную кнопку. О произошедшем рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
Сотрудники централизованной охраны вывели мужчину на улицу и пытались его задержать до приезда наряда ППС. Однако, как видно на появившейся в соцсетях видеозаписи, нарушителю удалось вырваться и скрыться.
В настоящий момент полиция проводит проверку по факту происшествия.