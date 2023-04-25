Появилось видео с попыткой охраны задержать белгородца, устроившего скандал в банке

Сегодня, 25 апреля, в банке на Народном бульваре случился инцидент. Один из посетителей поссорился со знакомой сотрудницей, из-за чего женщина была вынуждена нажать тревожную кнопку. О произошедшем рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.