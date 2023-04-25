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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Посол Кубы в РФ рассказал об укреплении отношений между странами

25 апреля 2023, 14:39
Россия укрепляет отношения с Кубой, несмотря на западные санкции. Об этом рассказал посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

В интервью изданию rtvi.com он также отверг агрессивную санкционную кампанию США против РФ.

Дипломат отметил, что экономические, торговые и финансовые санкции не решают текущий кризис и еще больше усугубляют международную экономическую ситуацию. Он также подчеркнул, что политика санкций не останавливает развитие отношений России и Кубы в соответствии с международным правом.

По словам посла, в последние годы наблюдается усиление агрессивности политики США против Кубы и других союзных государств.

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