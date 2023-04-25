Посол Кубы в РФ рассказал об укреплении отношений между странами

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В интервью изданию rtvi.com он также отверг агрессивную санкционную кампанию США против РФ.
Дипломат отметил, что экономические, торговые и финансовые санкции не решают текущий кризис и еще больше усугубляют международную экономическую ситуацию. Он также подчеркнул, что политика санкций не останавливает развитие отношений России и Кубы в соответствии с международным правом.
По словам посла, в последние годы наблюдается усиление агрессивности политики США против Кубы и других союзных государств.