Полмиллиарда рублей выделили в Брянской области на строительство защитных сооружений

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Брянской области выделили 500 млн рублей на строительство фортификационных сооружений. Сумму предлагается направить региональному департаменту строительства на соответствующие работы, пишет издание.
Уже опубликован соответствующий документ. Известно, что деньги выделят из средств, зарезервированных на поддержку государственных программ региона и непрограммных мер.
В Белгородской области, напомним, на строительство фортификационных сооружений ушло почти 10 млрд рублей. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, это были деньги не из регионального бюджета.
В ещё одном приграничном регионе — Курской области — стоимость строительства засечной черты журналистам не раскрыли.