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Полмиллиарда рублей выделили в Брянской области на строительство защитных сооружений

25 апреля 2023, 12:06
Фото: «Единая Россия» / Александр Богомаз
«Брянские новости» узнали сумму финансирования строительства фортификационных сооружений на границе. Согласно документу, предлагается выделить 500 млн рублей для создания укреплённой полосы.
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СВО

В Брянской области выделили 500 млн рублей на строительство фортификационных сооружений. Сумму предлагается направить региональному департаменту строительства на соответствующие работы, пишет издание.

Уже опубликован соответствующий документ. Известно, что деньги выделят из средств, зарезервированных на поддержку государственных программ региона и непрограммных мер.

В Белгородской области, напомним, на строительство фортификационных сооружений ушло почти 10 млрд рублей. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, это были деньги не из регионального бюджета.

В ещё одном приграничном регионе — Курской области — стоимость строительства засечной черты журналистам не раскрыли.

Почти 10 млрд рублей потратили на строительство засечной черты в Белгородской области
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#Анастасия Афанасенко#Фортификационные сооружения#Оборонительные сооружения#Засечная черта#Спецоперация#СВО#Брянская область#Белгородская область#Курская область
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