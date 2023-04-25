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Пациентов поликлиники в Белгороде эвакуировали из-за пожарной тревоги

25 апреля 2023, 06:50
Фото: Telegram-канал «Белгородский Андеграунд»
В поликлинике № 6 прозвучала пожарная тревога. Возгорание локализовали спасатели, сообщает Telegram-канал «Белгородский Андеграунд».
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Пожар

Утро 25 апреля в поликлинике №6 в Белгороде началось с происшествия. В медучреждении прозвучала пожарная тревога. Пациентов и медперсонал вывели на улицу.

Произошло короткое замыкание электрического прибора, рассказал охранник поликлиники. На место прибыли сотрудники МЧС. Возгорание оперативно ликвидировали. Работники и пациенты уже вернулись обратно.

Фото: Telegram-канал «Белгородский Андеграунд»

Ранее сообщалось, что 10 апреля в Белгороде загорелись сухая трава и камыш. Возгорание зафиксировали на улице Молодогвардейцев. Пожар вскоре потушили.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Пожар#Происшествия#Город#Поликлиника №6#МЧС#Короткое замыкание#Новости Белгорода
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