Пациентов поликлиники в Белгороде эвакуировали из-за пожарной тревоги

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 07:07
Утро 25 апреля в поликлинике №6 в Белгороде началось с происшествия. В медучреждении прозвучала пожарная тревога. Пациентов и медперсонал вывели на улицу.
Произошло короткое замыкание электрического прибора, рассказал охранник поликлиники. На место прибыли сотрудники МЧС. Возгорание оперативно ликвидировали. Работники и пациенты уже вернулись обратно.
Ранее сообщалось, что 10 апреля в Белгороде загорелись сухая трава и камыш. Возгорание зафиксировали на улице Молодогвардейцев. Пожар вскоре потушили.