Обстрелы, отдых и вероятность ухода «Пятёрочки» обсуждали белгородцы во вторник

25 апреля из-за обстрела села Черемошное в Белгородском районе без света остались пять сёл. В населённом пункте оборвало линии электропередачи. В связи с этим света не было в сёлах Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек.