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Обстрелы, отдых и вероятность ухода «Пятёрочки» обсуждали белгородцы во вторник

25 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Пять сёл в регионе остались без света после обстрела, представители турфирм рассказали, какие места для отдыха выбирают белгородцы на майские праздники, а журналисты Бел.Ру выяснили, уходит ли «Пятёрочка» из областного центра.

Очередные обстрелы

25 апреля из-за обстрела села Черемошное в Белгородском районе без света остались пять сёл. В населённом пункте оборвало линии электропередачи. В связи с этим света не было в сёлах Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек.

Также под обстрелом было село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Утром ВСУ обстреляли посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. В результате атаки пострадали два домовладения и ЛЭП.

Пять сёл под Белгородом остались без света из-за обстрела
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Где отдыхают белгородцы

Представители турфирм рассказали, какие направления белгородцы выбирают для отдыха на майских праздниках. Многие предпочитают Кавказ, Санкт-Петербург, Сочи. Список направлений почти не изменился.

Международный туризм стал менее доступным. Тем не менее традиционно лидируют Турция и Анатолийское побережье. Неожиданно стал популярным и летний Дубай из-за конкурентной цены.

Боялись Турции и неожиданно полюбили Дубай: куда едут отдыхать белгородцы на майские
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Уход «Пятёрочки»

В Сети публикуют объявления о продаже зданий, внутри которых расположены магазины «Пятёрочка». Журналисты Бел.Ру выяснили, связано ли это с закрытием в областном центре. Белгородцев успокоили и сообщили, что сеть супермаркетов никуда не денется.

Продавец зданий с магазинами сети рассказал, что на самом деле это прибыльный арендный бизнес, если в здании есть магазин «Пятёрочка». Помимо этого, подобные объявления и ранее неоднократно публиковались.

Уходит ли «Пятёрочка» из Белгорода?
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