Обстрелы, отдых и вероятность ухода «Пятёрочки» обсуждали белгородцы во вторник

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
25 апреля из-за обстрела села Черемошное в Белгородском районе без света остались пять сёл. В населённом пункте оборвало линии электропередачи. В связи с этим света не было в сёлах Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек.
Также под обстрелом было село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Утром ВСУ обстреляли посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. В результате атаки пострадали два домовладения и ЛЭП.
Представители турфирм рассказали, какие направления белгородцы выбирают для отдыха на майских праздниках. Многие предпочитают Кавказ, Санкт-Петербург, Сочи. Список направлений почти не изменился.
Международный туризм стал менее доступным. Тем не менее традиционно лидируют Турция и Анатолийское побережье. Неожиданно стал популярным и летний Дубай из-за конкурентной цены.
В Сети публикуют объявления о продаже зданий, внутри которых расположены магазины «Пятёрочка». Журналисты Бел.Ру выяснили, связано ли это с закрытием в областном центре. Белгородцев успокоили и сообщили, что сеть супермаркетов никуда не денется.
Продавец зданий с магазинами сети рассказал, что на самом деле это прибыльный арендный бизнес, если в здании есть магазин «Пятёрочка». Помимо этого, подобные объявления и ранее неоднократно публиковались.