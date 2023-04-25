Новый голосовой робот в Семейном МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области

«Внедрение виртуального ассистента позволяет ГУ ТО „СМФЦ „Мой семейный центр“ существенно сократить время на обработку типовых запросов и высвободить ресурсы на решение более сложных обращений граждан. К тому же голосовой помощник не ограничен рабочим временем Центра и консультирует круглосуточно — 24/7, что является безусловным преимуществом. Это дает жителям Тульской области возможность оперативно, в любое время дня и ночи, получать консультационную помощь и быстрее ориентироваться в различных жизненных ситуациях. В наших планах — дальнейшее развитие решения и расширение списка тематик, доступных для автоматизированных консультаций», — комментирует Эвелина Борисовна Шубинская, директор ГУ ТО «СМФЦ „Мой семейный центр“ Тульской области.