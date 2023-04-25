Новый голосовой робот в Семейном МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Государственное учреждение Тульской области «Семейный МФЦ „Мой семейный центр“ является центральным звеном региональной системы оказания социальной помощи семьям и детям. Учредителем и вышестоящим органом учреждения является Министерство труда и социальной защиты Тульской области.
Ежедневно на горячую линию ведомства поступают сотни звонков, которые обрабатываются операторами единого контактного центра в порядке очереди. С целью повышения удовлетворенности заявителей процессом обслуживания и сокращения времени ожидания на линии в регионе приняли решение о внедрении голосового робота. Он позволяет снизить нагрузку на операторов кол-центра и оперативно предоставлять ответы на самые популярные вопросы граждан.
В рамках проекта голосовой помощник, созданный на основе речевых решений компании BSS, обучен точно понимать суть запроса в ходе живого диалога и детально консультировать по заданным вопросам. Также настроен интерфейс для управления голосовым роботом и проведено наполнение необходимой базой знаний. Голосовой робот, распознавая тематику обращения, сразу начинает консультировать по заложенным в него сценариям, предоставляет информацию о доступных льготах, различных выплатах и других мерах социальной поддержки. Только за первый месяц работы голосовой робот смог обработать порядка 10 000 звонков, а общий уровень автоматизации уже превысил 20%.
«Внедрение виртуального ассистента позволяет ГУ ТО „СМФЦ „Мой семейный центр“ существенно сократить время на обработку типовых запросов и высвободить ресурсы на решение более сложных обращений граждан. К тому же голосовой помощник не ограничен рабочим временем Центра и консультирует круглосуточно — 24/7, что является безусловным преимуществом. Это дает жителям Тульской области возможность оперативно, в любое время дня и ночи, получать консультационную помощь и быстрее ориентироваться в различных жизненных ситуациях. В наших планах — дальнейшее развитие решения и расширение списка тематик, доступных для автоматизированных консультаций», — комментирует Эвелина Борисовна Шубинская, директор ГУ ТО «СМФЦ „Мой семейный центр“ Тульской области.
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