Не всем белгородцам, ставшим жертвами обмана, вернули деньги за бесплатные операции

Известно, что одного подсудимого признали виновным в 28 преступлениях по ч. 3 ст. 159.5 и ч. 3 ст. 159. Его приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком в четыре года, а также штрафу в размере 1 млн рублей. Вторую подсудимую приговорили к трём годам условно с испытательным сроком в течение двух лет и штрафом в размере 50 тыс. рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.