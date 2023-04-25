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Не всем белгородцам, ставшим жертвами обмана, вернули деньги за бесплатные операции

25 апреля 2023, 07:33
Фото: 1MI
Ранее в Белгороде раскрыли мошенническую схему ООО «Центр ЛИМБ». В медицинской организации пациентам платно проводили медицинские манипуляции, предусмотренные полисом ОМС.

Ранее суд рассмотрел уголовное дело по факту мошенничества в сфере оказания медицинских услуг. ООО «Центр ЛИМБ» предоставлял недостоверные сведения в страховую организацию и заставлял белгородцев платить за бесплатные операции. Подробнее о деле читайте в нашем материале

Белгородцы стали жертвами обмана в медцентре и заплатили за бесплатные операции
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Известно, что одного подсудимого признали виновным в 28 преступлениях по ч. 3 ст. 159.5 и ч. 3 ст. 159. Его приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком в четыре года, а также штрафу в размере 1 млн рублей. Вторую подсудимую приговорили к трём годам условно с испытательным сроком в течение двух лет и штрафом в размере 50 тыс. рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В областной прокуратуре сообщили, что в ходе рассмотрения уголовного дела причинённый ущерб территориальному фонду обязательного медицинского страхования Белгородской области и пациентам полностью возмещён.

Позже с редакцией Бел.Ру связалась жительница Губкина, муж которой оказался в рядах пациентов, которые стали жертвами обмана медцентра. По её словам, ущерб им не возместили. В 2016 году её муж заплатил за оказанную услугу медцентру 18 тыс. рублей.

Деньги нам не выплатили. Нас из Губкина отправили в областную больницу, потом в ООО «Центр Лимб». Нам сделали процедуру. С трудом выбили у них документы для возврата подоходного налога. У нас есть договор, квитанции. 18 тыс. рублей заплатили. Позже нас пригласили в следственный комитет Старого Оскола, опросили, ситуацию объяснили - и всё. Показания мы дали, на этом дело закончилось. Никто не возмещал. Никто не информировал.
Жительница Губкина

Чтобы разобраться в ситуации, мы готовим официальный запрос в следственный комитет и прокуратуру

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#Алина Харина#Операции#ОМС#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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