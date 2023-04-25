На восстановление повреждённой при взрыве дороги в Белгороде ушло 250 тонн песка

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
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Сегодня, 25 апреля, рабочие приступили к капитальному ремонту многоквартирного дома №15 по улице Шаландина, который 20 апреля пострадал при взрыве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также рассказал на своей странице в соцсетях, сколько материалов и времени ушло на восстановление дороги, которая тоже пострадала при взрыве.
Глава региона отметил, что дорожное покрытие в 755 квадратных метров на перекрёстке Ватутина и Губкина полностью восстановили. На это 12 рабочим потребовалось три дня, 250 тонн песка и 14 единиц техники.
Для восстановления дорожного полотна потребовалось 250 тонн песка, 14 единиц техники и 12 рабочих. Меньше чем за три дня было полностью восстановлено 755 квадратных метров асфальтового покрытия на перекрестке Ватутина и Губкина.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В настоящий момент рядом с дорогой заканчиваются работы по восстановлению газона, а в ближайшие дни там же появятся новые цветы.
Напомним, что 20 апреля после 22:00 в Белгороде раздался взрыв, после чего рядом с многоэтажным домом очевидцы увидели воронку диаметром 20 метров. В Минобороны России сообщили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-24.