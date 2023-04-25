Мокрая Орловка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Белгородская область снова под обстрелом. Под огнём ВСУ оказалось село Мокрая Орловка Грайворонского горокруга. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Официальных комментариев по факту происшествия нет.
Ранее под обстрелом было село Черемошное в Белгородском районе. По неофициальным данным, в населённом пункте зафиксировали несколько прилётов. Комментариев по ситуации не поступало.
Также 25 апреля под обстрел попал посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. Соответствующую рассылку белгородцы получили от РСЧС. Местных жителей попросили срочно пройти в укрытия.