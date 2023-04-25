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Мокрая Орловка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

25 апреля 2023, 12:11
Фото: Bel.ru
Под огнём оказался Грайворонский горокруг. Местные жители получили рассылку от МЧС. Людей просят срочно пройти в укрытия.
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Обстрел

Белгородская область снова под обстрелом. Под огнём ВСУ оказалось село Мокрая Орловка Грайворонского горокруга. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Официальных комментариев по факту происшествия нет.

Фото: РСЧС

Ранее под обстрелом было село Черемошное в Белгородском районе. По неофициальным данным, в населённом пункте зафиксировали несколько прилётов. Комментариев по ситуации не поступало.

Также 25 апреля под обстрел попал посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. Соответствующую рассылку белгородцы получили от РСЧС. Местных жителей попросили срочно пройти в укрытия.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Спецоперация#СВО#Мокрая орловка
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