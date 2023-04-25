Мир и свобода слова: что значит для белгородцев георгиевская лента

Уж не знаем, играли ли во что-то ещё организаторы, но в этот раз повезло американскому композитору Брайану Тайлеру. Он написал музыку для «Far Cry 3», компьютерной игры о противостоянии незадачливых студентов и пирата-психопата на тропическом острове, пронизанной оммажами на «Алису в стране чудес». Слоган этой игры — «Я уже говорил тебе, что такое безумие?».