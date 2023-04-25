Мир и свобода слова: что значит для белгородцев георгиевская лента

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Прямо на входе в диораму «Курская битва» встали волонтёры: они раздавали георгиевские ленточки всем пришедшим на открытие акции гостям. А пришло их порядка ста человек: школьники, кадеты, Герой России, ветераны и участники СВО. Последним ленты вручили в первую очередь, но не оставили без внимания и остальных — досталось каждому желающему.
По традиции накануне самого светлого и чистого праздника, 9 мая, в музее-диораме проходит старт «Георгиевской ленты». Эта непрерывная нить воинской славы и доблести — ради неё мы в очередной раз проводим эту акцию. Сегодня состоится живой, неподдельный разговор об истории праздника и георгиевской ленточки!
Старший научный сотрудник музея, одна из ведущих мероприятия Елена Дубинина
В течение всего дня георгиевская лента была главным символом мероприятия: её прикрепляли к себе на грудь, ей посвящали стихи, с ней фотографировались. Чаще всего, конечно, девочки, на которых сверху с портрета сурово смотрел маршал Георгий Жуков.
Открылось открытие акции гимном. Слушали его стоя, от и до — как и подобает. В отличие от внепланового заседания думы с губернатором Вячеславом Гладковым, где гимн играл не целиком.
Само по себе мероприятие было очень музыкальным: выступала студия вокала «Акварель», коллектив артистов «Играем в жизнь». Пели много, и пели громко: из первого ряда снимал всех на камеру смартфона один из присутствующих ветеранов. На заставке его мобильника — маленькая девочка, вероятно, внучка.
Хочу сказать спасибо не только от меня, но и от ваших лиц, этим настоящим артистам!
Елена Дубинина
Иронично, но у Белгорода всегда были особые отношения с зарубежной музыкой. Несмотря на попытки это изменить, город уже однажды прославил имя Джона Уильямса, композитора «Звёздных Войн», под чью музыку принимал присягу экс-мэр Юрий Галдун.
Уж не знаем, играли ли во что-то ещё организаторы, но в этот раз повезло американскому композитору Брайану Тайлеру. Он написал музыку для «Far Cry 3», компьютерной игры о противостоянии незадачливых студентов и пирата-психопата на тропическом острове, пронизанной оммажами на «Алису в стране чудес». Слоган этой игры — «Я уже говорил тебе, что такое безумие?».
И сегодня эта гремучая смесь приобрела новые, неожиданные смыслы: дело в том, что написанный для игры трек Тайлера «I'm sorry» прозвучал сегодня во время одного из номеров. Вероятно, подобрали композицию случайно, но для знатоков это оказалось весьма неожиданным.
Кинозал в диораме небольшой: набившиеся в него курсанты и школьники весьма быстро ощутили духоту — дышать в полуподвальном помещении временами было по-настоящему тяжело. Одетым в форму и покрасневшим от напряжения молодым людям не оставалось ничего другого, кроме как молча следить за выступающими на сцене коллективами, лишь изредка отвлекаясь на наручные часы. Кто-то соорудил из листков веер — чтобы хоть немного охладиться.
Но пребывать в блаженном бездействии зрителям пришлось недолго. Внезапно для них Елена Дубинина решила провести небольшой опрос — что значит для каждого георгиевская лента? Начали с капитана первого ранга в отставке Николая Якубовского.
Это передача из поколения в поколение героических и славных традиций нашего Отечества!
Следующими спросили ещё одного капитана первого ранга Анатолия Бурика, который, по словам ведущей, «плавал около Анголы». Женщину быстро поправили выкриком из зала: не плавал, а ходил.
Георгиевская ленточка заставляет защитников Отечества быть мужественными, храбрыми и всегда быть в строю по защите нашего Отечества!
Анатолий Бурик
Полковник в отставке Вячеслав Круглевский затронул тему национальной гордости.
Мы гордимся тем, что ни у каких народов больше нет такого символа. Это символ нашей победы — Георгия Победоносца.
Затем отвечало молодое поколение. Первому повезло курсанту Белгородского юридического института. Молодой человек не представился, но речь небольшую произнёс:
Это символ победы советского народа в кровавой войне. К сожалению, происходящие сейчас события нас не радуют: происходят аналогичные вещи, но с символом победы — мы победим. Победа будет за нами!
«Это слова настоящего курсанта! Человека в погонах, который очень точно понимает эту миссию», — ответила ему Елена Дубинина. И дала слово военнослужащим войсковой части. Но «товарищи бойцы» взяли его не очень охотно: поколебавшись, один из них всё же поднялся. Был безымянный молодой человек краток:
Георгиевская лента — символ единства, символ победы.
Самых же юные кадеты 50-й школы оказались чуть многословнее. От их лица выступил ученик восьмого класса Сергей, набравшийся смелости выйти прямиком на сцену:
Для меня георгиевская ленточка — свобода слова, свобода счастья. Это мир, это победа.
Открытие акции подошло к концу. Ребята россыпями покидали тесный зал, за ними чинно выплывали капитаны и ветераны. На выходе нам удалось пообщаться с Героем России, полковником ФСБ, участников двух Чеченских и Афганской войн Виктором Трофименко. Для него этот праздник — во многом личный.
Для меня георгиевская ленточка — память о моих родных. Начиная с Первой мировой войны в начале прошлого века. Для меня это, прежде всего, память. И по семейной традиции, традициям жизни — так получилось, что из поколения в поколение у нас вся семья военнослужащих. Мероприятие — прекрасное: прекрасная отдача деток, хорошие голоса, хорошие ведущие. Очень здорово! Кроме того, мой младший сын, который тоже военный, родился 6 мая — в день Святого Георгия. Это продолжение истории моей семьи.
После открытия акции курсанты и волонтёры разбрелись по парку. Перед ними поставили задачу — раздать ленточки прохожим. За что они, разбившись на группы, и принялись. Нам удалось побыть какое-то время с одной из групп: вручив вместе несколько лент, нам пришлось расстаться. Последнее, что мы услышали, покидая курсантов: «Давайте быстрее, нам ещё шесть осталось».