Минэкономразвития начинает приём документов от пострадавших при обстреле бизнесов

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Уже с завтрашнего дня Минэкономразвития области начнёт принимать документы от руководителей пострадавших при обстреле предприятий, чтобы финансово помочь им с восстановлением. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях.
Знаю, что люди готовы к тому, чтобы получить денежные средства и максимально быстро восстановить экономическую деятельность, которая позволит и зарплату платить, и налоги, и перейти уже к нормальному формату взаимоотношений.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В настоящий момент регион ждёт поступления средств. Всего на эти нужды федеральное правительство выделило 1 миллиард рублей на три региона, 800 млн из которых получит Белгородская область.
Принимать документы от руководителей будут только 10 дней, после чего средства начнут направлять владельцам пострадавшего бизнеса.
Далее начнётся следующий этап приема документов, который уже беспрерывно продлится до 15 декабря 2023 года включительно. Всё, что потребуется от наших предпринимателей, — принести утверждённый пакет документов в областное Министерство экономического развития и промышленности. Оно находится в Белгороде на проспекте Славы, 72. Документы принимаются в кабинете 104 ежедневно с 9 до 18 часов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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