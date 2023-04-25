Минэкономразвития начинает приём документов от пострадавших при обстреле бизнесов

Уже с завтрашнего дня Минэкономразвития области начнёт принимать документы от руководителей пострадавших при обстреле предприятий, чтобы финансово помочь им с восстановлением. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях.