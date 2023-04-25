Маршрут «Форпост государства российского» запускают в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В Белгородской области запускают новый военно-патриотический маршрут «Форпост государства российского». В него входят посещение музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», музея народной культуры, города-крепости «Яблонов», а также музея-заповедника «Прохоровское поле (музеи бронетанковой техники, „Третье ратное поле России“, „Битва за оружие Великой Победы“, памятник Победы „Звонница“).
Чтобы осмотреть достопримечательности, понадобится два дня и одна ночь. Уже определены даты туров — 8–9 мая, 12–13 июня и 12–13 июля. Для записи на экскурсию в эти дни нужно обратиться в Белгородский центр туризма.
Всего экспертная группа Агентства стратегических инициатив рекомендовала восемь военно-патриотических маршрутов по Белгородской области. В список входят и межрегиональные: «По следам истории. Помним! Гордимся!», «Курская битва от фаса северного к южному», «Перекрёсток памяти», «Героями славится земля Белгородская», «Попади в историю», «Новобранцы на Белгородской черте» и «Память о Великих предках».
Напомним, что в Старом Осколе ранее запустили туристический маршрут на ретропоезде.