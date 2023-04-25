Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
С 1 мая в России увеличатся пенсии для некоторых пожилых граждан. Повышение коснётся тех, кто старше 80 лет, пишет издание со ссылкой на агентство «Прайм».
Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец пояснила, что в Социальном фонде имеются все необходимые данные о пенсионерах, выплаты проиндексируют автоматически.
По словам эксперта, пенсионерам не нужно будет писать новые заявления для повышения выплат: «Тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей».
Дополнительные выплаты в следующем месяце ожидают и белгородских пенсионеров. К 9 Мая их получат 211 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории региона.