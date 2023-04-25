С 1 мая у части пенсионеров увеличатся выплаты

С 1 мая 2023 года у граждан старше 80 лет увеличатся пенсионные выплаты. Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.