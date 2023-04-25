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Кому повысят пенсию с 1 мая

25 апреля 2023, 13:16
Фото: 1MI

С 1 мая у части пенсионеров увеличатся выплаты

С 1 мая 2023 года у граждан старше 80 лет увеличатся пенсионные выплаты. Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.
Сюжет
Пенсии

С 1 мая в России увеличатся пенсии для некоторых пожилых граждан. Повышение коснётся тех, кто старше 80 лет, пишет издание со ссылкой на агентство «Прайм».

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец пояснила, что в Социальном фонде имеются все необходимые данные о пенсионерах, выплаты проиндексируют автоматически.

По словам эксперта, пенсионерам не нужно будет писать новые заявления для повышения выплат: «Тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей».

Дополнительные выплаты в следующем месяце ожидают и белгородских пенсионеров. К 9 Мая их получат 211 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории региона.

Какие выплаты получат белгородские ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы
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#Анастасия Афанасенко#Пенсии#Пожилые#Пенсионеры#Увеличение#Социальный фонд#Выплаты#Общество
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